Alior Bank wprowadził płatności Garmin Pay i Fitbit Pay

Do banków, które oferują płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay, dołączył Alior Bank. Usługa dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz firmowych, a także dla posiadaczy kart wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe i kantor walutowy Aliora.

By skorzystać z płatności zegarkiem, należy zainstalować na telefonie odpowiednią aplikację (Garmin Connect lub Fitbit), dzięki której można połączyć się z zegarkiem. Następnie trzeba w niej utworzyć portfel, ustalić czterocyfrowe hasło i dodać swoją kartę płatniczą. Rozwiązanie dostępne jest zarówno dla użytkowników systemu iOS, jak i Android.

– Obserwujemy rosnącą popularność zbliżeniowych płatności mobilnych. W ciągu roku wzrost liczby tych płatności sięgnął 200 proc. Nie mamy wątpliwości, że również popularność płatności za pomocą tzw. urządzeń ubieralnych będzie w kolejnych latach rosnąć. Dlatego do wachlarza oferowanych usług włączamy Fitbit Pay oraz Garmin Pay. Nasi klienci mogą podłączyć do zegarków zarówno karty debetowe, jak i kredytowe – mówi Joanna Olszewska, dyrektor departamentu Daily Banking w Aliorze.

Alior Bank zadbał o bezpieczeństwo transakcji. Pierwszą płatność zegarkiem trzeba potwierdzić hasłem, co pozwala na dokonywanie transakcji w ciągu 24 godzin. Po zdjęciu zegarka z nadgarstka portfel zostanie zablokowany i trzeba go przed kolejną transakcją znów aktywować hasłem. Taki sam będzie skutek, gdy zostanie wyłączony pomiar tętna w smartwatchu. Informacja o rzeczywistym numerze karty zapisanej w zegarku nigdy nie jest udostępniana sklepowi. Przy wdrożeniu płatności mobilnych Alior współpracuje ze spółką First Data Polska.

Płatności Garmin Pay udostępniają obecnie oprócz Alior Banku: Bank Pekao, Bank Pocztowy, Getin Bank, ING Bank Śląski, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz banki spółdzielcze z grupy SGB. Ponadto do tego systemu płatności można podpiąć karty Revoluta i Transferwise.

Natomiast Fitbit Pay dostępny jest w Santanderze, Pekao, Revolucie i TransferWise.

Źródło tekstu: Alior Bank, Cashless.pl