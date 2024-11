Tak może wyglądać nowy składak Samsunga. Jest trzyczęściowy

Właśnie ujawniono dokumenty pokazujące, że Samsung od dłuższego czasu rozważał stworzenie nowego typu smartfona. Jest to trzyczęściowy składak.

Samsung rozważał go już w 2021 r.

O trzyczęściowym składaku Samsunga (tri-fold) mówiło się już od dłuższego czasu, choć bardziej w formie pogłosek. Teraz pojawił się pierwszy oficjalny dokument świadczący o tym, że to coś więcej niż tylko plotki.

Amerykański urząd patentowy opublikował dokument patentowy pokazujący specyfikację trzyczęściowego składanego smartfona. Dokument ten datowany jest na 2021 r. i wniósł go Samsung. Jest to trzyczęściowy składak podobny do Huawei Mate XT, z zawiasem w kształcie litery Z.

Patent Samsunga, źródło: US Patent and Trademark Office

Mate XT, wydany we wrześniu 2024 r. stał się pierwszym na świecie trzyczęściowym składanym smartfonem. Można go jednak nabyć wyłącznie w Chinach, przez co firmy takie jak Samsung i inni mają otwartą furtkę na światową ekspansję.

Z patentu możemy wyczytać, że Samsung zaplanował nową technologię łączenia ekranów, aby zredukować nacisk wywierany na zawiasy. Oprócz tego na ekranie ma pojawić się antyrefleksyjna powłoka wykonana z syntetycznej żywicy i/lub innego nieokreślonego w dokumencie materiału.

Cała branża spodziewa się tego, że to Samsung jako pierwsza firma wyda dostępnego na całym świecie trzyczęściowego składaka, który dopełniłby lineup składanych smartfonów złożony z Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6.

