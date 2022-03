Sony Xperia 1 IV na nowych renderach

Firma Sony niemal rok temu zaprezentowała smartfon Xperia 1 III, więc wkrótce powinniśmy poznać czwartą generację tego urządzenia. Pod względem wyglądu nie będzie to rewolucyjny sprzęt, jednak można liczyć na kilka nowości wewnątrz obudowy.

Serwis LetsGoDigital opublikował serię grafik przedstawiających nadchodzący smartfon Sony Xperia 1 IV. Stworzył je na podstawie dostępnych informacji grafik Parvez Khan, znany również jako Technizo Concept. Powstał również film, który możecie obejrzeć poniżej.

Z najnowszych renderów wynika, że Xperia 1 IV będzie wyglądać tak samo, jak jej poprzedniczka. Z przodu znajdzie się 6,5-calowy wyświetlacz o proporcjach 9:21, rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Ramka powyżej ekranu będzie wystarczająco szeroka, by zmieścił się tam obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. nie będzie tu więc żadnych wcięć czy wycięć. To wszystko będzie przykryte szkłem Corning Gorilla Glass Victus. W nowej Xperii nie zabraknie również głośników stereo i gniazda audio Jack 3,5 mm.

W porównaniu z Xperią 1 III, nowy smartfon ma mieć jeszcze bardziej płaskie boki. Po prawej stronie znajdą się 4 przyciski: regulacji głośności, zasilania (zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych) oraz aparatu. Ten ostatni jest cechą charakterystyczną topowych Xperii od dawna i elementem, który odróżnia te smartfony od konkurencji. Z tyłu z kolei znajdziemy znaną z poprzedniczki "wyspę" fotograficzną trzema 12-megapikselowymi aparatami: głównym, ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem ze zmienną ogniskową (70 - 105 mm). Będzie tu również czujnik ToF 3D, do mierzenia odległości od fotografowanego obiektu.

Wewnątrz obudowy o wymiarach 164,7 x 70,8 x 8,3 mm ma pracować chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany prawdopodobnie przez 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Tę ostatnią będzie można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD. Smartfon będzie obsługiwał sieci 5G, a zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym będzie Android 12.

Całość może być zasilana akumulatorem o pojemności zwiększonej do 5000 mAh (Xperia 1 III ma baterię o pojemności 4500 mAh). Baterię będzie można szybko naładować przewodowo z mocą do 45 W, liczyć możemy również na ładowanie bezprzewodowe (indukcyjne). W przeciwieństwie do flagowców firmy Samsung czy Apple, w pudełku z nową Xperią znajdziemy ładowarkę.

Data premiery i data wejścia na rynek Xperii i IV nie są jeszcze znane. Xperia 1 III została zaprezentowana w kwietniu 2021 roku, a do sprzedaży trafiła trzy miesiące później. Do Polski ostatnia topowa Xperia trafiła w sierpniu ubiegłego roku z ceną 5799 zł.

