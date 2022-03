Ulefone Power Armor 14 Pro – ulepszony pancerniak z pojemną baterią

Marka Ulefone wprowadziła do sprzedaży ulepszoną wersję swojego ubiegłorocznego pancernego smartfonu. Power Armor 14 Pro ma mocniejsze podzespoły, ale wciąż oferuje wysoką wytrzymałość i pojemną baterię.

Na ten rok Ulefone przygotował smartfon Power Armor 14 Pro, czyli ulepszoną wersję modelu Power Armor 14. Urządzenie zostało opracowane z myślą o używaniu go na świeżym powietrzu i w trudnych warunkach. Jego wytrzymała konstrukcja jest zgodna ze standardami IP68, IP69K i MIL-STD-810G. Oznacza to odporność na kurz, piasek i wodę, a także upadki i wstrząsy. Według producenta, Ulefone Power Armor 14 Pro został przetestowany pod kątem upadku z wysokości do 1,5 m na stal i jest wodoodporny do głębokość 1,5 m przez maksymalnie 30 minut. Urządzenie wytrzymało też upadek na ceglaną powierzchnię z wysokości około 2 m, kończąc z drobnymi zadrapaniami na tylnym panelu.

Nowy smartfon marki Ulefone pracuje pod kontrolą systemu Android 12. Za wydajne działanie urządzenia odpowiada chipset MediaTek Helio G85 (z procesorem graficznym Arm Mali-G52), który współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada z kolei akumulator o pojemności 10000 mAh, którą można ładować z mocą do 18 W przez USB-C lub do 15 W za pomocą indukcji.

Ulefone Power Armor 14 Pro jest chroniony przez sztywny plastikowy korpus z metalowymi ramkami i gumowymi narożnikami, a ekran wykorzystuje odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass. Z przodu znajduje się 6,52-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Przedni aparat fotograficzny ma rozdzielczość 16 Mpix, natomiast tylny zestaw składa się z głównego aparatu 20 Mpix, aparatu makro 2 Mpix oraz czujnika głębi. Dostępna jest również funkcja fotografowania AI, która może automatycznie identyfikować obiekty i dostosowywać specyfikacje aparatu w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Jest tu również czytnik linii papilarnych, programowalny klawisz boczny, a także slot na kartę pamięci microSD (1x SIM + 1x SIM/microSD).

Dostępność i cena

Od 28 marca do 1 kwietnia tego roku na ulefone.com będzie promocja, w ramach której smartfon Power Armor 14 Pro będzie można kupić w cenie niższej niż 200 dolarów. Standardowa cena urządzenia wynosi 399,99 dolarów (1766 zł).

