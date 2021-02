Samsung Galaxy XCover 5 – już wiemy o nim więcej. Nie zachwyca...

Wzmocniony telefon Samsung Galaxy XCover 5 ujawnił się niedawno w bazie benchmarku Geekbench. Teraz w sieci pojawiły się kolejne doniesienia na temat tego modelu. Jeżeli okażą się prawdą, to fanów serii czeka lekkie rozczarowanie.

Pod koniec stycznia Samsung Galaxy XCover 5 zadebiutował w bazie benchmarku Geekbench z oznaczeniem kodowym SM-G525F. Z ujawnionych tam danych wynikało, że sercem wzmocnionego modelu będzie średniopółkowy układ Exynos 850.

Zobacz: Galaxy XCover 5: wzmocniony smartfon Samsunga zadebiutował w Geekbench

Teraz na Twitterze znany leakster Sudhanshu podał kilka kolejnych informacji o modelu Galaxy XCover 5. Wynika z nich, że długo oczekiwany przedstawiciel tej serii wyposażony będzie w ekran o przekątnej 5,3 cala i rozdzielczości HD+ (1600 x 900).

Telefon otrzymać ma też 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, co się pokrywa z wynikami Geekbench. Łączność zapewnić ma LTE, nie będzie 5G, co również pasuje do układu Exynos 850. Spekulacje na temat modemu 5G pojawiły się jeszcze wcześniej, w pierwszych informacjach na temat Galaxy XCovera 5.

Według Sudhanshu wzmocniony smartfon Samsunga otrzyma także główny aparat 16 Mpix (nie wiadomo, czy tylko ten, czy też pojawią się dodatkowe), natomiast z przodu umieszczony zostanie aparat 5 Mpix.

Samsung Galaxy XCover 5 key specs:

-5.3 inch display, HD+ resolution with 1600 x 900 pixels

-4GB RAM + 64GB ROM

-16MP Rear

-5MP Front

-3000mAh battery

-15W charging

-USB-C port

-Color: Black

-LTE support pic.twitter.com/qBIIajcznP — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 2, 2021

W podanej specyfikacji zadziwia przede wszystkim bateria 3000 mAh, rażąco mała, jak na telefon do zadań specjalnych. Niewielkim pocieszeniem będzie przyspieszone ładowanie 15 W z wykorzystaniem portu USB C.

Jak już podawaliśmy wcześniej, w teście Geekbench Galaxy XCover 5 zdobył 182 punktów na jednym rdzeniu i 1125 w teście wielu rdzeni. W sumie wygląda więc na to, że Samsung nie zaskoczy nas nowym XCoverem i wciąż będzie to telefon o dość przeciętnych możliwościach. Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej odporność będzie większa niż w poprzednich modelach.

Zobacz: Samsung Galaxy XCover Pro: test wzmocnionego smartfonu do zadań biznesowych

Zobacz: Hammer Explorer Pro: mój prawie ulubiony pancernik

Zobacz: Hammer Blade 3: lekki pancernik z eSIM i dużym ekranem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Sudhanshu/Twitter