Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie lepszy aparat

Samsung Galaxy S25 Ultra, nadchodzący flagowiec koreańskiego giganta, już teraz rozpala wyobraźnię fanów technologii. W sieci pojawia się coraz więcej przecieków i raportów, które zdradzają, czego możemy spodziewać się po tym smartfonie. Najnowsze doniesienia, pochodzące z platformy Camera FV-5, rzucają światło na możliwości fotograficzne urządzenia.

Aparat godny mistrza

Według informacji ujawnionych przez 91mobiles, Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938U) zostanie wyposażony w cztery tylne aparaty, na który złożą się:

główny aparat z matrycą Samsung HP2 o rozdzielczości 200 Mpix ,

, aparat ultraszerokokątny z sensorem Samsung JN3 50 Mpix ,

, teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym,

z 5-krotnym zoomem optycznym, teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym powiększeniem optycznym.

Platforma Camera FV-5 ujawniła szczegółowe dane jednego z sensorów, o rozdzielczości 12,5 Mpix. Chodzi tu jednak o rozdzielczość otrzymywanych zdjęć, a uwzględniając łączenie pikseli, może chodzić o rozdzielczość 50 Mpix, a nawet o 200 Mpix. Na to ostatnie może wskazywać ogniskowa aparatu, wynosząca – w przeliczeniu na pełną klatkę – 23,2 mm (w rzeczywistości 6,3 mm). Więcej szczegółów zawiera grafika poniżej.

Oczekuje się, że Samsung Galaxy S25 Ultra przyniesie kilka znaczących ulepszeń w zakresie fotografii mobilnej, w porównaniu z modelem Galaxy S24 Ultra. Chodzi między innymi o nowe funkcje wspierane sztuczną inteligencją, które pozwolą wydobyć jeszcze więcej z dostępnego sprzętu.

16 GB RAM i inne nowości

Oprócz imponującego aparatu, Samsung Galaxy S25 Ultra ma otrzymać 16 GB pamięci RAM. Co ciekawe, będzie to swego rodzaju powrót do przeszłości, ponieważ model Galaxy S21 Ultra z 2021 roku występuje między innymi w konfiguracji 16/512 GB. Mamy też otrzymać zaokrąglone rogi, przez co urządzenie nie będzie ono już tak kanciaste, jak Galaxy S24 Ultra.

Snapdragon 8 Elite dla wszystkich

Pod maską topowego flagowca Samsunga ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ma on zapewnić płynne działanie interfejsu systemowego oraz wszystkich zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Galaxy S25 Ultra będzie na całym świecie dostępny z tym Snapdragonem.

Oficjalna prezentacja smartfonów z serii Galaxy S25 powinna nastąpić w styczniu przyszłego roku.

