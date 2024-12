Galaxy Watch6 do odebrania za darmo. Samsung z nową promocją

W nowej promocji firmy Samsung można odebrać za darmo udany smart zegarek Galaxy Watch6 w wersji Classic. To dodatek oferowany podczas zakupów wybranych smartfonów Galaxy.

W recenzji Telepolis.pl smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic został określony jako „zegarek prawie idealny”. Chociaż na rynku jest już nowsza generacja, ten model wciąż może stanowić atrakcyjną propozycję dla fanów marki i nie tylko. Samsung dodaje Galaxy Watch6 podczas kupna wybranych smartfonów.

Galaxy Watch6 czeka, ale liczba bonusów jest ograniczona

Dziś ruszyła nowa promocja, dzięki której można zgarnąć Samsung Galaxy Watch6. Okazja potrwa do 29 grudnia 2024 r. ale trzeba brać pod uwagę, że limit nagród wynosi łącznie 3720 sztuk. Co więcej, limity obejmują też wersje rozmiarowe – 3100 sztuk dla wariantu 47 mm (czarny) oraz dla mniejszego 44 mm: 350 sztuk (czarny) lub 270 sztuk (złoty). W przypadku, gdy wszystkie te modele zegarków się wyczerpią, klient może odebrać zegarek Galaxy Watch4 40 mm (czarny).

Jakie są warunki? Promocja obowiązuje podczas zakupów czterech wybranych modeli Samsunga:

Choć nie są to najtańsze smartfony, wielu fanów marki może myśleć o kupnie jednego z nich na prezent na Święta – dla siebie lub dla bliskich.

Zasady są takie jak w poprzednich podobnych akcjach promocyjnych Samsunga. Do 29 grudnia 2024 r. trzeba kupić jeden ze wskazanych smartfonów w jednym ze sklepów partnerskich. Jak zawsze są to największe sieci z elektroniką, a także czterej najwięksi operatorzy komórkowi czy salony Samsung. Lista punktów sprzedaży znajduje się w regulaminie.

W kolejnym kroku kupiony smartfon trzeba aktywować – czyli uruchomić go na terenie Polski z kartą SIM polskiego operatora, na co najmniej 5 minut z aktywnym połączeniem sieciowym, a następnie zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej. Trzeba to zrobić do 5 stycznia 2025 r.

W trzecim kroku trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na kupionym smartfonie. W niej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do promocji, dołączając dowód zakupu smartfonu. Jest na to czas do 12 stycznia 2025 r.

Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni roboczych, natomiast zegarek zostanie przesłany w ciągu do 30 dni roboczych od uzyskania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W praktyce trzeba się liczyć z tym, że zegarek może trafić do uczestnika promocji dopiero po ok. 1,5 miesiąca – lepiej więc nie nastawiać się, że Galaxy Watch6 Classic stanie się prezentem pod choinkę.

Szczegóły w regulaminie.

