Chcesz Samsunga Galaxy S24 Ultra? Możesz go wygrać w Premium Mobile

Szukasz sposobu na rozpoczęcie Nowego Roku z przytupem? Premium Mobile ma dla Ciebie idealną propozycję. Przenieś swój numer do tej tej sieci i zgarnij Samsunga Galaxy S24 Ultra.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Premium Mobile trwa konkurs skierowany do klientów, którzy zdecydują się przenieść numer do sieci tego operatora. Do wygrania jest flagowy smartfon Samsunga, model Galaxy S24 Ultra.

Zobacz: Kupiłem Samsunga Galaxy S24 Ultra. Dla mnie to ideał, choć z kilkoma „ale” (test)

styczeń 2024 232 g, 8.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) LTE do 2000Mbps 200 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix 6.8" - Dynamic AMOLED (1440 x 3120 px, 505 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Jak wziąć udział w konkursie?

Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy przenieść swój numer do Premium Mobile i odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jak w Nowym Roku zamierzasz dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie?

Na nagrodę mogą liczyć odpowiedzi, które będą najbardziej kreatywne i oryginalne. Ma o to zadbać niezależna komisja konkursowa.

Konkurs trwa do 28 lutego 2025 roku i jest podzielony na trzy rundy. Co miesiąc wyłaniany jest jeden zwycięzca, który otrzymuje Samsunga Galaxy S24 Ultra. Są więc aż trzy szanse na wygraną.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie oraz na stronie konkursowej.

Zobacz: Konkurs T-Mobile i Heyah: doładuj konto i zgarnij nawet 30 000 zł

Zobacz: Orange daje 24 GB do końca roku. Oto co trzeba zrobić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Premium Mobile