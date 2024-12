Galaxy Buds2 Pro do zgarnięcia za darmo. Nowa promocja Samsunga

Samsung odpala jedną promocję za drugą i łatwo się w nich pogubić. W najnowszej można otrzymać udane słuchawki Galaxy Buds2 Pro.

Słuchawki Galaxy Buds2 Pro nie są ostatnią nowością Samsunga, ale to wciąż bardzo dobry produkt z najwyższej półki w portfolio producenta, który na rynek wchodził za około 1 tys. zł. Słuchawki od jakiegoś czasu często pojawiają się w promocjach Samsunga, jako dodatek do droższych smartfonów za 4-5 tys. zł, tym razem jednak okazja jest bardziej przystępna cenowo.

Dzięki nowej promocji można stać się posiadaczem słuchawek Galaxy Buds2 Pro po zakupie smartfonu Samsung Galaxy A55. To jeden z najciekawszych średniaków koreańskiego producenta, dostępny za kwoty od ok. 2 tys. zł. Ten smartfon może znaleźć się na liście potencjalnych zakupów prezentowych, warto więc przy okazji odebrać fajny bonus.

Galaxy A55 i Galaxy Buds2 Pro – jakie są zasady?

Promocja na zestaw Galaxy A55 i Galaxy Buds2 Pro już ruszyła i potrwa do 29 grudnia 2024 r. Zasady są proste i nie odbiegają od reguł wcześniejszych akcji Samsunga.

Na początek należy kupić smartfon z Galaxy A55 w terminie od 2 do 29 grudnia 2024 r. u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji. Jak zawsze są to największe markety z elektroniką, a także sklepy Samsunga. Pełna lista w regulaminie.

W kolejnym kroku trzeba aktywować swoje urządzenie – w terminie do 5 stycznia 2025 r. W celu aktywacji telefonu niezbędne jest uruchomienie go na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do sieci, a następnie akceptacja warunków.

Trzeci krok: zaloguj się do aplikacji Samsung Members i kliknij w banner promocyjny. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 12 stycznia 2025 r., załączając przy tym dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia organizator akcji promocyjnej w ciągu 30 dni wyśle na wskazany adres słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym. To dobra okazja, ale trzeba brać pod uwagę, że liczba nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 3700 sztuk.

Więcej szczegółów na https://www.samsung.com/pl/promocje/telefon-galaxy-a.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl), Samsung

Źródło tekstu: Samsung