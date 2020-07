Samsung Galaxy S20 Lite pojawia się w Geekbench

Po koniec czerwca informowaliśmy o nadchodzącym modelu Samsung Galaxy S20 Lite. Teraz pojawił się on w benchmarku Geekbench.

Trzy tygodnie temu przewidywaliśmy, że Samsung Galaxy S20 Lite pojawi się w październiku. Jest jednak możliwe, że kolejny przedstawiciel serii Galaxy S20 pojawi się na rynku wcześniej niż myśleliśmy. Wszystko to przez debiut w bazie benchmarków Geekbench. Zwykle nie dzieje się to aż tak wcześnie, trzy miesiące przed premierą dopiero dostajemy kolejne przecieki co do specyfikacji technicznej. Pojawienie się w benchmarku sugeruje raczej wcześniejsze wejście na rynek. Urządzenie przeszło testy Geekbench 5.2.0 pod numerem kodowym SM-G781B. W teście jednego rdzenia udało się smartfonowi uzyskać 737 punktów, z kolei w teście wielu rdzeni było to 2619 punktów. Benchmark zdradził też, że Samsung Galaxy S20 Lite będzie miał 6 GB RAM.



Nowy smartfon będzie miał też układ Qualcomm Snapdragon 865 - znamy go już z serii Galaxy S20, ale pojawia się on tylko na niektórych rynkach (między innymi w USA i Korei Południowej). Androidowi 10 towarzyszyć będzie nakładka One UI 2.5, a do zapisywania danych powinniśmy dostać co najmniej 128 GB miejsca.

Źródło tekstu: gsmarena