Samsung Galaxy Tab S7+ będzie napędzany Snapdragonem 865+

Powoli zbliżamy się do premiery nowych flagowych tabletów firmy Samsung, ale zanim to nastąpi, możemy się przyjrzeć specyfikacji nadchodzącego modelu Galaxy Tab S7+.

Duża część specyfikacji tabletu Samsung Galaxy Tab S7+ została właśnie ujawniona przez serwis SamMobile.com. Zgodnie z najnowszymi informacjami, urządzenie będzie wyposażone w 12,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o o rozdzielczości 2800 x 1752 piksele, który będzie można obsługiwać rysikiem S Pen. Z przodu znajdzie się również miejsce dla aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix, a pod powierzchnią wyświetlacza zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych (optyczny lub ultradźwiękowy - ten szczegół pozostaje wciąż tajemnicą). Tylny zestaw fotograficzny będzie się składał z dwóch aparatów o rozdzielczości 13 Mpix i 5 Mpix.

Sercem Galaxy Tab S7+ ma być zaprezentowany wczoraj układ Qualcomm Snapdragon 865+, który w nowym tablecie będzie wspierany przez 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Nie zabraknie tu również obsługi sieci 5G (sub-6GHz). Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów będzie odpowiadać akumulator o pojemności 10090 mAh z szybkim ładowaniem, prawdopodobnie o mocy do 45 W. Nad całością ma czuwać Android 10 z interfejsem One UI 2.5.

Źródło zdjęć: GSMArena

Źródło tekstu: SamMobile