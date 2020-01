POCO S02 E01 – zapowiedź Pocophone F2 w serialowym stylu

Premiera Pocophone F2 jest już chyba coraz bliżej. Producent zapowiada nowy, gorąco oczekiwany smartfon, sięgając po serialową stylistykę. Czego należy oczekiwać po finałowym odcinku?

O smartfonie Pocophone F2 mówi się już od dawna, jednak dotąd były to raczej spekulacje i domysły fanów POCO. Od jakiegoś czasu te doniesienia nabrały jednak nowego wymiaru, a w zapowiedzi kolejnego modelu padają w końcu ze strony producenta.

Najświeższe doniesienia o modelu F2 zbiegły się z informacjami, że POCO wydzieli się z Xiaomi jako osobna, niezależna marka. Jej swoistym centrum operacyjnym stał się regionalny oddział POCO India, który ma stanowić zalążek nowej firmy, niezależny do firmy-matki, Xiaomi.

Od kilku dni ze strony POCO India padają różne sugestie, że zbliża się premiera Pocophone F2, czy też – trzymając się nazewnictwa stosowanego w tym kraju – POCO F2. Na Twitterze producenta pojawił się zabawny filmik o tytule POCO S02 E01, który przypomina trailer serialu – pierwszego odcinka drugiego sezonu.

Oczywiście żadnych informacji technicznych na temat nowego Pocophone’a producent nie podał, a nawiązanie do serialu, choć dowcipne, budzi też obawy, że zbyt szybko ich nie poznamy i na finał trzeba będzie poczekać jeszcze parę ładnych tygodni. Jak na dobry serial przystało...

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn