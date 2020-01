POCO wydzieli się z Xiaomi jako osobna, niezależna marka

POCO, submarka Xiaomi znana dotąd głównie ze smartfonu Pocophone F1, zostanie wydzielona jako osobna firma, działająca na swój własny rachunek. Tym samym marka idzie w ślady Redmi, chociaż może stracić swój globalny zasięg.

Rok temu z Xiaomi wydzieliła się firma Redmi, która początkowo też oznaczała jedynie linię smartfonów Xiaomi, a teraz wprowadza urządzenia na rynek pod własną marką. W tym roku podobnie ma być z POCO.

Zobacz: Xiaomi ujawnia logo marki Redmi. Nowe smartfony zostaną zaprezentowane już jutro

Manu Kumar Jain, szef Xiaomi India i globalny wiceprezes Xiaomi, ogłosił dziś, że POCO będzie teraz niezależną marką. Z krótkiego wpisu na Twitterze – a to jedyne w tej chwili źródło tej informacji - trudno wywnioskować, jakie są dalsze plany marki, ale w chińskich mediach pojawiły się spekulacje, że POCO będzie marką koncentrująca się na rynku indyjskim. Faktem jest, że POCO India staje się przynajmniej na początek głównym oddziałem firmy i z niego należy oczekiwać dalszych przekazów na temat rozwoju marki.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.