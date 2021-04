OnePlus Nord LE: nowy model z bardzo limitowanej serii. Tylko jeden egzemplarz

Firma OnePlus przedstawiła nowy smartfon OnePlus Nord LE. To model z limitowanej serii… Bardzo limitowanej – powstał tylko jeden egzemplarz tego modelu. Co więcej, można go dostać za darmo.

Najnowszy telefon marki OnePlus to model Nord LE. Urządzenie wyposażone jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Pod obudową pracuje układ Snapdragon 765G z 5G, a energię dostarcza akumulator 4115 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Brzmi znajomo? Tak, pod względem specyfikacji to jest dokładnie ten sam telefon, co OnePlus Nord.

Czym więc wyróżnia się OnePlus Nord LE? Inna jest obudowa z gradientowym wykończeniem, na której kolor pomarańczowy płynnie przechodzi w zieleń. W odróżnieniu od oryginału, w limitowanym wydaniu tył telefonu jest matowy, a nie gładki.

Tak wydany model określany jest przez producenta mianem „Literally Only One Edition” (wersja „dosłownie tylko jeden”). Tak, OnePlus Nord LE powstał tylko w jednym egzemplarzu i nie trafi do sprzedaży – można go za to wygrać w konkursie OnePlus, organizowanym przez producenta na Instagramie. Całość jest oczywiście żartobliwą akcją promocyjną i małą szpileczką wetkniętą w modę na limitowane serie smartfonów.

Źródło tekstu: Android Authority