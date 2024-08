OnePlus ma nowe słuchawki. W promocji na start dostaniesz zniżkę i prezent

OnePlus rozszerza swoje portfolio sprzętowe o nowe bezprzewodowe słuchawki z ANC. Są one wynikiem współpracy tego chińskiego producenta z firmą Dynaudio, co powinno zagwarantować świetną jakość dźwięku oraz wysoki komfort użytkowania.

Odświeżony wygląd i wysoka jakość dźwięku

Nowe słuchawki OnePlus Buds Pro 3 wyróżniają się odświeżonym designem z teksturą przypominającą skórę na etui. Inżynierowie OnePlusa wyposażyli je w ulepszoną technologię podwójnych przetworników. Po raz pierwszy w serii OnePlus Buds Pro, każda słuchawka zawiera dwa przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC), co ma pozwolić na osiągnięcie wysokiej jakości dźwięku w obu zakresach.

Zastosowana technologia podwójnego przetwornika, znana z modelu OnePlus Buds Pro 2, została teraz udoskonalona. 11-milimetrowy głośnik niskotonowy ma teraz dwa magnesy, które zwiększają jego moc oraz nową membranę kompozytową. 6-milimetrowy głośnik wysokotonowy otrzymał ulepszoną membranę oraz płaską cewkę drgającą, co pozwala na odtwarzanie nawet najdrobniejszych szczegółów dźwięku. Dźwięk został zoptymalizowany przez ekspertów z Dynaudio, co powinno zapewnić brzmienie godne najlepszych studiów nagraniowych.

Adaptacyjna redukcja szumów i żywotność baterii

OnePlus Buds Pro 3 mają najlepszą w historii marki technologię adaptacyjnej redukcji szumów (ANC) na poziomie 50 dB. Pozwala to na automatyczne dostosowanie poziomu ANC do otoczenia, maksymalnie do wskazanego poziomu. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się żywotność baterii, unikając przypadkowego rozładowania akumulatora. Pełne naładowanie słuchawek powinno pozwolić na maksymalnie 43 godziny słuchania muzyki. 10 minut w etui ma wystarczyć, by słuchawki grały przez 5 godzin.

Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, Lunar Radiance i Midnight Opus, z charakterystycznym dwukolorowym wykończeniem. Ergonomiczne etui może być ładowane bezprzewodowo. Słuchawki oferują intuicyjne sterowanie, umożliwiające zmianę poziomu głośności oraz zarządzanie muzyką i funkcją ANC.

Dostępność i cena, promocja na start

Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 są już dostępne w sprzedaży. Można je nabyć bezpośrednio na stronie oneplus.com, a ich cena wynosi 199 euro (853 zł).

Na start słuchawki są tańsze i możemy je kupić już za 179 euro (767 zł). W ramach promocji do najnowszych słuchawek dodawane są w prezencie inne, model OnePlus Nord Buds 2, do wyboru w kolorze Lightning White lub Thunder Gray. Wartość prezentu wynosi 69 euro (296 zł). Pierwsze dostawy są zaplanowane na ostatnie dni sierpnia.

