OnePlus 9 Pro pojawia się w Geekbench

Ledwo co pojawiła się wizualizacja nadchodzących OnePlusów 9, a już model OnePlus 9 Pro przeszedł teksty w benchmarku Geekbench.

OnePlus ostatnio naprawdę pracuje na pełnych obrotach. Jeszcze ostygnąć nie zdążyły ostatnie tegoroczne modele chińskiej marki, jakimi są budżetowce N10 oraz N100, a już testy w bazie benchmarków Geekbench przeszedł model OnePlus 9 Pro. Wiemy już na pewno, że smartfon będzie miał układ Snapdragon 875. Tym samym OnePlus pójdzie inną drogą niż koreański LG, który uznał, że cena wymagana przez Qualcomm jest zbyt wysoka i lepiej skupić się na średniopółkowcach podobnych do zbierającego bardzo dobre recenzje LG Velvet.

Egzemplarz OnePlusa 9 Pro, który przeszedł testy miał 8 GB RAM i zanotował 1122 punkty w teście jednego rdzenia oraz 2733 w teście wielu rdzeni. Warte podkreślenia jest to, że sam Snapdragon 875 jeszcze nawet oficjalnie się nie pojawił. Amerykański projektant układów zaprezentuje go oficjalnie podczas swojej konferencji 1 grudnia. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami powinien być on o 20% bardziej wydajny niż jego poprzednik - Snapdragon 865. Nowe OnePlusy z kolei pojawią się na początku marca.

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: Pocket Now, wł