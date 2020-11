Tak będzie wyglądać OnePlus 9

OnePlus zalicza właśnie swój najaktywniejszy rok w historii. Chińczycy jednak już zamknęli rozdział tegorocznych serii telefonów i pracują nad przyszłorocznymi flagowcami. Wiemy jak będą one wyglądać.

Mijający rok był naprawdę szalony dla chińskiego OnePlusa. Zobaczyliśmy średniopółkowca, o którym już długo mówiono, ale nigdy nie umiał się on pojawić. Jakby tego było mało, to chińska marka, która wcześniej była kojarzona z tańszymi flagowcami dla obeznanych z tematem geeków, w 2020 zaprezentowała nawet budżetowce. Niestety, ostatnio informowaliśmy, że modele N10 oraz N100 nie będą zbyt dobrym wyborem w trakcie zakupów - nie otrzymają one Androida 12. Nigdy nie widzieliśmy aż tylu OnePlusów w ciągu jednego roku. W 2021 nowe OnePlusy zobaczymy z kolei wcześniej niż zwykle. Modele OnePlus 9 pojawią się na początku marca.

Na pewno możemy się spodziewać układu Snapdragon 875 i potrójnego aparatu głównego. Jeden z dwóch większych sensorów to właściwy aparat, drugi odpowiada zapewne za szeroki kąt. Czujnik głębi to mniejszy sensor. Zgodnie z najnowszymi przeciekami wyświetlacz w OnePlusie 9 będzie miał odświeżanie 120 Hz. Poprzednie doniesienia były bardziej optymistyczne i mówiły o 144 Hz. Wyświetlacz w OnePlusie 9 powinien być nieco większy niż ten w OnePlusie 8T, który miał 6,55 cala.

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł