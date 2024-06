OnePlus 12T. Za kilka dni poznamy możliwą specyfikację

OnePlus 12T to spodziewany w drugiej połowie roku „lżejszy” wariant flagowego OnePlus 12. Już za kilka dni, 27 czerwca, poznamy jego protoplastę przeznaczonego tylko na rynek chiński, czyli OnePlus Ace 3 Pro. Na rynki globalne smartfon powinien trafić jako OnePlus 12T. Zapowiada się bardzo ciekawie.

OnePlus 12 ma już co prawda swojego „młodszego brata”, czyli model OnePlus 12R, który jest dobrą alternatywą dla tych, którzy nie chcą przeznaczać większej sumy na flagowca. Jednak zgodnie z wcześniejszym system oznaczeń smartfonów marki, OnePlus 12T powinien być wyżej pozycjonowany i ustępować OnePlus 12 tylko w nielicznych aspektach. Z zapowiedzi premiery OnePlus Ace 3 Pro wynika, że może nawet go w jednym punkcie przewyższać.

W Chinach OnePlus Ace 3 Pro, u nas OnePlus 12T

Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że OnePlus Ace 3 Pro ma zaokrąglona na krawędziach obudowę z metalową ramą oraz tyłem w kolorze porcelanowej bieli. Inne spodziewane warianty kolorystyczne to zielony i czarny. Konstrukcja zapewni odporność na poziomie IP65.

Zakrzywiony ekran to dostarczona przez BOE matryca OLED LTPO z odświeżaniem do 120 Hz, o przekątnej 6,78 cala i w rozdzielczości 1.5K. Zabezpieczeniem wyświetlacza jest szkło Gorilla Glass Victus 2.

Moc do pracy dostarczy Snapdragon 8 Gen 3, czyli ten sam układ, który napędza OnePlus 12. Dla porównania – OnePlus 12R został wyposażony w starszego Snapdragona 8 Gen 2.

Z przecieków wynika, że nowy OnePlus ma być także wyposażony w pamięć 16 GB RAM + 512 GB UFS, potwierdzona jest też edycja 24 GB RAM + 1 TB. Spekuluje się również o najtańszej wersji 12 + 256 GB.

OnePlus Ace 3 Pro otrzymał potrójny układ aparatów, umieszczony na charakterystycznej dla marki, okrągłej wyspie. Głównej jednostce 50 Mpix z OIS ma towarzyszyć aparat szerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix. Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix. To przeciętne raczej połączenie znamy już z OnePlus 12R.

Mocnym atutem OnePlus Ace 3 Pro ma być z kolei akumulator 6100 mAh, a więc największy, jaki zastosował dotąd OnePlus. Może to być nowy typ akumulatora, którym chwalił się niedawno producent – OnePlus Glacier Battery, opracowany wspólnie z firmą CATL. Do jego konstrukcji wykorzystano nowy rodzaj ogniwa krzemowo-węglowego, które dzięki większej gęstości energetycznej 763 Wh/L oferuje też większą pojemność przy zachowaniu rozmiarów tradycyjnego akumulatora 5000 mAh. Podobne rozwiązanie wprowadził już wcześniej Honor, ale OnePlus chwali się kolejnymi usprawnieniami tej technologii. Akumulator będzie można ładować z mocą 100 W, a do osiągnięcia 100% wystarczy 36 minut. OnePlus Glacier Battery ma też zachować dłuższą żywotność.

Gdyby rzeczywiście OnePlus 12T wkroczył na rynek z taką samą specyfikacją jak OnePlus Ace 3 Pro, mógłby po raz kolejny namieszać w kategorii prawie flagowych smartfonów.

