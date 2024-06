Premiera OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Znamy nowe szczegóły

OnePlus zapowiedział premierę Nord CE4 Lite 5G. Nowy smartfon marki zadebiutuje podczas wydarzenia online, które odbędzie się już za kilka dni, czyli 24 czerwca.

Po smartfonie OnePlus Nord CE4, który wszedł na rynek w kwietniu, należało spodziewać się premiery wariantu Lite, jak w poprzednich generacjach Nordów. OnePlus dziś uciął domysły i ujawnił, że Nord CE4 Lite 5G zostanie zaprezentowany 24 czerwca, o godzinie 15:30 czasu polskiego.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to trochę lepszy smartfon Oppo

Czego należy się spodziewać? Producent potwierdził na 100%, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G ma akumulator o pojemności 5110 mAh i szybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC. Został też wyposażony w wyświetlacz AMOLED o jasności 2100 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz, technologię Aqua Touch oraz ładowanie zwrotne o mocy 5 W. OnePlus obiecuje szybkość i płynność działania w przystępnej cenie.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to telefon, który zrewolucjonizuje rynek smartfonów w segmencie budżetowym. Model ten charakteryzuje długa żywotność baterii, szybkość ładowania, jakość wyświetlacza i doświadczenia fotograficzne na poziomie flagowych modeli OnePlus, a to wszystko w doskonałej cenie. To sprawia, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G ustanawia nowy standard w segmencie budżetowych smartfonów

– zachwala Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.



Brzmi ciekawe, ale jakie są konkrety? Z nieoficjalnych informacji wynika, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G bazuje na dostępnym tylko w Chinach Oppo K12x. Nie jest to dokładnie ten sam telefon, choć różnice nie będą też bardzo duże. Najważniejsza z nich to wykorzystanie „nowego” układu Snapdragon 6s Gen 3 zamiast Snapdragona 695 – pamiętajmy jednak, że to praktycznie ten sam SoC, minimalnie tylko podkręcony.

Jeżeli domysły o pokrewieństwie z Oppo K12x są prawdziwe, to OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w ekran o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Za szybkość pracy poza wspomnianym Snapdragonem 6s Gen 3 odpowiadać będzie do 12 GB pamięci RAM, a wewnętrznej UFS 2.2 może być nawet 512 GB.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G otrzyma ponadto aparat 50 Mpix z matrycą Sony LYT-600 i OIS, co również już potwierdził producent.

