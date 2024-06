Nothing rozsyła śrubokręty. Tak zaprasza na premierę CMF Phone 1

Firma Nothing podgrzewa atmosferę przed premierę smartfonu CMF Phone 1. Producent ogłosił już datę wydarzenia i potwierdził, co zobaczymy podczas wydarzenia. Jego zapowiedzią jest… śrubokręt.

CMF Phone 1 to kolejny smartfon firmy Nothing, który ma przyciągać przyzwoitą specyfikacją i niewysoką ceną. Po kilku tygodniach spekulacji producent ogłosił datę premiery swojej nowości. Wiemy już na pewno, że CMF Phone 1 zadebiutuje 8 lipca w Indiach, o godzinie 11:00 naszego czasu. Będzie to premiera globalna, więc telefon powinien wkrótce po prezentacji trafić do sprzedaży na całym świecie.

Nothing potwierdził też, że premiery tego dnia doczekają się smart zegarek CMF Watch Pro 2 oraz słuchawki CMF Buds Pro 2.

Nothing zapowiada premierę w mediach społecznościowych, a do zaproszonych gości wysyłany jest zagadkowy gadżet podgrzewający atmosferę. Jest to narzędzie z jednej strony zakończone śrubokrętem, a z drugiej szpilką, która niekoniecznie służy do wyjmowania kart SIM.

CMF Phone 1 is coming on July 8



What does this screwdriver mean? 🤔 pic.twitter.com/vyxVcI6h6V — Ben Geskin (@BenGeskin) June 18, 2024

Śrubokręt może pasować do śrubki, umieszczonej na obudowie CMF Phone 1 - wszystko wskazuje na to, że użytkownik będzie mógł samodzielnie zmieniać tylne panele telefonu.

Z przecieków wynika, że CMF Phone 1 wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem ma być układ Dimensity 7300, porównywalny wydajnością do Snapdragona 778G+ z Nothing Phone (1). CMF Phone 1 otrzymał też główny aparat 50 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Na temat zegarka CMF Watch Pro 2 oraz słuchawek CMF Buds Pro 2 nie wiadomo jeszcze nic. Producent ujawnił tylko, że wszystkie nowości łączy zbliżony akcent w postaci… pokrętła. W smartfonie znajduje się ono z tyłu obudowy.

