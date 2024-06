Snapdragon 6s Gen 3 oficjalnie. Qualcomm odgrzewa trzyletni kotlet

Zaprezentowany dziś Snapdragon 6s Gen 3 jeszcze bardziej gmatwa nazewnictwo i oznaczenia układów firmy Qualcomm. Szóstkową serię reprezentował do niedawna, jako najnowszy model, Snapdragon 6 Gen 1 z 2022 roku, wykonany w procesie 4 nm. W tym roku należałyby więc oczekiwać np. Snapdragona 6 Gen 2 o nie gorszej specyfikacji. Zamiast tego pojawia się Snapdragon 6s Gen 3, który jest słabszy od jednostki z 2022 roku i tylko nieznacznie przewyższa możliwościami jeszcze starszego Snapdragona 695 z 2021 roku. Pod względem parametrów to praktycznie ten sam SoC z lekko podkręconym CPU.

Snapdragon 6s Gen 3 to jednostka w litografii 6 nm TSMC, z dwoma rdzeniami CPU Cortex-A78 o taktowaniu 2,3 GHz i sześcioma Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. W Snapdragonie 695 te same rdzenie osiągają odpowiednio 2,2 GHz i 1,8 GHz.

Dalej już jest bez zmian. Za grafikę odpowiada GPU Adreno 619, układ przystosowany jest do pracy z pamięcią RAM LPDDR4X i wewnętrzną UFS 2.2. Pozwala na zastosowanie w smartfonach z aparatem o maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix z nagrywanie wideo o rozdzielczości do 1080p w 60 fps, a za funkcje komunikacyjne odpowiada modem Snapdragon X51 5G oraz system FastConnect 6200 z Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Poza wariantem zapewniającym łączność 5G (SM6375-AC) układ powstał też w edycji 4G (SM6370).

Qualcomm nie wskazał żadnych istotnych różnic między układem z 2021 roku, a Snapdragonem 6s Gen 3. Dodatkowe pole do popisu mogłyby stworzyć funkcje AI i programowe rozszerzenia, ale producent o tym nie wspomina.

Note: In terms of naming scheme, SD 6s Gen 3 seems like an upgrade to SD 6 Gen 1...

But actually, it's a slightly tweaked version of SD 695 !!!



The LORD Snapdragon 695 returns... pic.twitter.com/KM7rJuMhML