Snapdragon 8 Gen 4 bez tajemnic. Smartfony będą droższe, ale za to kosmicznie szybkie

Już tej jesieni na rynek trafią pierwsze smartfony z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Wiemy już, że będą potrzebowały bardzo dużo energii, teraz dowiedzieliśmy się, co dostaniemy w zamian.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 w trybie wielordzeniowym przekroczy 10 tys. punktów w Geekbenchu

Nowe rdzenie Oryon zastosowane w architekturze układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 przyniosą olbrzymi skok wydajności, większy niż wynikało to z poprzednich przecieków. Wysokowydajny rdzeń układu może być taktowany zegarem aż 4,2 GHz, to absurdalny wręcz skok w trzy lata z 3 GHz w Snapdragonie 888+ z 2021 roku.

Wiodące obecnie Snapdragony 8 Gen 3 osiągają w Geekbenchu w trybie wielowątkowym wyniki rzędu 7300 punktów, tymczasem nowy układ 8 Gen 4 wyciska w tym teście ponad 10.000 punktów. Z kolei na pojedynczym rdzeniu nowy Snapdragon pokonuje 3000 punktów. To odpowiednio 33,9- i 35,5-procentowy wzrost w stosunku do poprzednika. Mowa jest przy tym o laboratoryjnym prototypie procesora, a nie jego implementacji w finalnym telefonie.

Wielka wydajność, ale i wielki apetyt na energię

Maksymalne zapotrzebowanie energetyczne nowego SoC wzrosło przy tym do aż 14,2 W, względem 11,3 W w Snapdragonie 8 Gen 3 i w połowie maja pojawiły się komentarze, że producenci telefonów będą musieli uczynić smartfony większymi i cięższymi. Wszystko po to, by pomieścić większe układy chłodzenia i pojemniejsze akumulatory.

Wraz z dzisiejszymi przeciekami potwierdzony został przy okazji proces technologiczny, w jakim produkowany będzie nowych układ. Apple traci wyłączność na 3 nm, TSMC będzie produkował Snapdragona 8 Gen 4 również z wykorzystaniem tej litografii.

Będzie drożej

Mniej pozytywną jest natomiast informacja, że smartfony wyposażone w nowy układ Qualcommu mogą być droższe od poprzedników. Koszty produkcji po stronie TSMC wyraźnie wzrosły i ceny finalnych telefonów mogą zaczynać się od 4500 juanów, czyli około 620 dolarów. Warto jednak pamiętać, że to przeliczenia dla chińskiego rynku i tam telefony z obecnym Snapdragonem 8 Gen 3 kosztują około 400 dolarów np. Xiaomi Redmi K70 Pro.

Trudno uwierzyć, że skok cen wyniesie aż 50%, w końcu chipset jest jedną z wielu składowych konstrukcji, ale, tak czy inaczej, szykujmy się na kolejne wzrosty cen. Może to dać przestrzeń do wybicia się układów MediaTek Dimensity 9400 - telefony z nimi startować mają od około 4000 juanów. To też drogo, ale daje szansę Mediatekowi na większą obecność we flagowcach popularnych marek. Dla przypomnienia układ MediaTeka również produkowany będzie w litografii 3 nm i zaoferuje zaawansowane funkcje AI.

