Snapdragon 8 Gen 4 - może gorąco, ale co za wydajność

Do sieci napływają kolejne informacje dotyczące nadchodzącego SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Gracze będą zachwyceni.

Digital Chat Station, sprawdzone źródło przecieków na temat smartfonów, donosi, że Snapdragon 8 Gen 4 przyniesie zapierającą dech w piersiach wydajność graficzną, która pozwoli na renderowanie gier natywnie w 1080p, bez konieczności skalowania z niższych rozdzielczości. I mowa jest tutaj o tak wymagających tytułach jak Genshin Impact.

Jak już wcześniej pisaliśmy, nowy procesor będzie miał sześć rdzeni Phoenix L i dwa rdzenie Phoenix M, które pożrą nawet do 14,2 W energii, względem 11,3 W we Snapdragonie 8 Gen 3. Oznaczać to może większe obudowy z racji zastosowania większych komór parowych i pojemniejszych akumulatorów, które będą próbowały sprostać zarówno większej emisji ciepła, jak i rosnącym potrzebom energetycznym procesora.

Już na początku października spodziewać możemy się całej fali nowych telefonów wyposażonych w Snapdragona 8 Gen 4. Mówi się między innymi o Xiaomi 15, serii Redmi K80 czy OnePlus 13.

Pierwsze benchmarki próbek inżynierskich chipsetu nie napawają jednak optymizmem. Ewidentnie są problemy z odprowadzaniem ciepła i wynikającym z tego powodu throttlingiem — dławieniem wydajności procesora, by nie uległ przegrzaniu. Wynik w AnTuTu to zaledwie 1 769 083, a więc niższy od uzyskiwanych na Snapdragonach 8 Gen 3. Do finalnych werdyktów jeszcze jednak daleka droga.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł

Źródło tekstu: Digital Chat Station, oprac. wł