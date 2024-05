Snapdragon 8 Gen 4 może okazać się temperaturowym nieporozumieniem

Digital Chat Station i South Korean DC Insider rozgrzewają atmosferę przed premierą flagowych układów SoC Qualcomm Snapdragon Gen 4 - i to dosłownie. Bez większych baterii i lepszego chłodzenia ani rusz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 będzie nas grzać w dłonie?

Najnowsze doniesienia na temat flagowego układu SoC firmy Qualcomm, który zagościć ma w pierwszej kolejności w Xiaomi 15, nie napawają optymizmem. Sześć rdzeni Phoenix L i dwa rdzenie Phoenix M mogą podbić zużycie energii do astronomicznych 14,2 W. To potężny skok względem już i tak wyżyłowanego 11,3 W we Snapdragonie 8 Gen 3.

W praktyce oznaczać może to dla producentów szereg zmian konstrukcyjnych w smartfonach. Większe zużycie energii może wymusić stosowanie akumulatorów o pojemności 6000 mAh i większej, by zaspokoić ten rosnący apetyt, a to przełożyć może się na jeszcze większe i bardziej pękate telefony.

Z kolei większe wydzielanie ciepła wymusi stosowanie bardziej agresywnych form oszczędzania energii. Wydajność procesorów może być przycinana znacznie szybciej niż do tej pory, szczególnie w efektownych graficznie grach czy podczas operacji na plikach wideo.

Producenci mogą też być zmuszeni do stosowania większych komór parowych dla skuteczniejszego odprowadzania energii cieplnej z chipsetu czy nawet aktywnego chłodzenia. To ostatnie rozwiązanie nie jest już takie znowu rzadkie w telefonach projektowanych z myślą o graczach, ma jednak jedną drastyczną wadę. Urządzenia z wentylatorkami z założenia nie są wodoszczelne, a elementy mechaniczne bardzo często okazują się najsłabszym ogniwem elektroniki użytkowej.

Nie należy jednak demonizować działania Snapdragona 8 Gen 4 jeszcze przed jego premierą. Maksymalne wydajności przeważnie wykorzystywane są jedynie do bicia rekordów w benchmarkach, co jest sztuką dla sztuki. Najważniejsza dla użytkowników będzie realna kultura pracy w codziennym użytkowaniu. Premiera Snapdragona 8 Gen 4 planowana jest na październik tego roku.

