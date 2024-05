Samsung już nie chce AMD? Galaxy S26 z własną grafiką

Exynos 2500 będzie pierwszym procesorem aplikacji Samsunga produkowanym przez Samsung Foundry z wykorzystaniem drugiej generacji 3-nanometrowych węzłów procesowych. Może on okazać się wydajniejszy od Snapdragona 8 Gen 4, produkowanego dla Qualcommu przez TSMC z użyciem jego węzła 3 nm drugiej generacji (N3E). Samsung Foundry jest technologicznie o rok do przodu względem TSMC z racji wykorzystania tranzystorów Gate-All-Around (GAA) na krzemie 3 nm, podczas gdy konkurent czeka z wdrożeniem ich do czasu rozpoczęcia produkcji w procesie technologicznym 2 nm — według planów nastąpić to ma w przyszłym roku.

Technologia GAA potencjalnie może uczynić SoC Exynosa 2500 odczuwalnie wydajniejszym od produktu Qualcommu. W tranzystorach GAA poziome nanosiatki są ułożone pionowo, dzięki czemu bramka dotyka kanału ze wszystkich czterech stron, co zmniejsza wycieki prądu i poprawia prąd napędowy, a to skutkuje lepszymi sygnałami elektrycznymi, które przechodzą przez tranzystory i między nimi.

Exynos 2500 w dalszym ciągu opierać się będzie na GPU firmy AMD, a trafić ma on w przyszłym roku do Samsungów Galaxy S25 i S25+ na większości światowych rynków. Jedynie w Chinach i USA modele te będą wyposażone w Snapdragona 8 Gen 4. Tradycyjnie już Snapdragon 8 Gen 4 prawdopodobnie trafi do Samsungów Galaxy S25 Ultra na wszystkich światowych rynkach.

Według cenionego dostawcy przecieków, Rolanda Quandta, będzie to prawdopodobnie ostatni flagowy SoC Samsunga bazujący na RDNA GPU dostarczanym przez AMD. W Exynosie 2600 Koreańczycy chcą podobno postawić już na własny układ graficzny.

Umm... so there's S5E9945 right? (Exynos 2400)

And then there's S5E9955, which follows after that.

Exynos 2400 has an AMD GPU. The follow-up will have AMD GPU, too, it seems.



After that, in 2026, Samsung seems to aim for the release of a next-gen flagship SoC feat it's own GPU.