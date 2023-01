Kuloodporny ThinkPhone dla biznesmena. Lenovo z Motorolą łączą siły

Firma Lenovo zaprezentowała na targach CES smartfon o nazwie ThinkPhone by Motorola. Urządzenie o niemal flagowej specyfikacji wyglądem nawiązuje do serii laptopów ThinkPad, zapewnia też programowe ułatwienia we wspólnej pracy urządzeń. Jest też bardzo wytrzymałe.

O smartfonie znanym dotąd pod uproszczoną nazwą Motorola ThinkPhone słychać już od wielu dni. Ostatecznie smartfon zadebiutował pod marką firmy-matki Lenovo, choć z dopiskiem „by Motorola”. Urządzenie o biznesowym profilu ma przede wszystkim stanowić propozycję dla użytkowników komputerów ThinkPad, jako ich uzupełnienie.

Wygląd modelu ThinkPhone by Motorola inspirowany jest przez laptopy ThinkPad X1 Carbon. Telefon ma teksturowaną obudowę wykonaną z lekkiego włókna aramidowego, czyli materiału, który używany jest do produkcji kamizelek kuloodpornych oraz odzieży ochronnej do pracy służb. Nie jest to tylko stylistyka – producent chwali się zgodnością z normą IP68 oraz wymogami testów militarnych MIL-STD-810H, określających gotowość urządzenia do pracy w trudnych warunkach. Zabezpieczeniem ekranu zapewnia z kolei szkło Gorilla Glass Victus.

Nawiązaniem do komputerów ThinkPad i przycisku TrackPoint jest czerwony konfigurowalny klawisz na obudowie. Przynależność do jednej rodziny podkreśla także logotyp ThinkPhone z charakterystycznym liternictwem.

Pod względem specyfikacji technicznej ThinkPhone by Motorola plasuje się blisko najwyższej półki. Otoczony aluminiową ramką ekran pOLED ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+. Sercem telefonu jest układ Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 lub 12 GB. Na dane użytkownik otrzymuje do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Sekcję fotograficzną tworzą trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1,8, OIS), szerokokątny 13 Mpix (120 stopni, f/2,2) pozwalający też na robienie zdjęć makro oraz czujnik głębi. Z przodu znalazła się jednostka 32 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2, NFC i głośniki stereo z Dolby Atmos. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W oraz bezprzewodowym 15 W. Wszystkim zarządza Android 13.

Smartfon i laptop jak jeden organizm

Lenovo ThinkPhone nie jest jednak zwykłą motorolą w nietypowej obudowie. Smartfon został solidnie wzbogacony programowo, by zapewnić płynną współpracę z komputerami ThinkPad. Poza znanym z telefonów Motoroli trybem Ready For dla urządzeń dostępny jest pakiet rozwiązań Think 2 Think, który scala komputer i telefon w jeden organizm.

Po połączeniu sprzętów przez Wi-Fi, w czym pomaga automatyczna funkcja Instant Connect, urządzenia mogą korzystać ze wspólnego schowka, otrzymują wspólne powiadomienia, można też przeciągać pliki z jednego urządzenia do drugiego. Połączenie pozwala też streamować aplikacje Androida ze smartfonu na ekran komputera lub wykorzystać ThinkPhone’a jako bezprzewodową kamerę internetową podczas rozmów przez komunikatory w Windows. W niedalekiej przyszłości smartfon otrzyma jeszcze jedną funkcję: czerwony klawisz będzie można podpiąć do aplikacji Microsoft Teams, by całość działała jak walkie talkie.

Całość uzupełnia platforma zabezpieczeń klasy korporacyjnej ThinkShield.

Lenovo ThinkPhone by Motorola trafi do globalnej sprzedaży, także do Europy, ale jego cena i dostępność nie zostały określone.

Źródło zdjęć: Motorola