Samsung Galaxy zadebiutuje z ekranem UDR o jasności 2000 nitów

Samsung bije kolejny rekord – na targach CES 2023 przedstawił wyświetlacz o bardzo wysokiej jasności 2000 nitów. Nowość znajdzie swe zastosowanie w przyszłych generacjach smartfonów Galaxy.

Samsung Display przedstawił na targach CES 2023 nowy typ wyprodukowanego przez siebie ekranu OLED o jasności 2000 nitów. Jednocześnie wyświetlacz uzyskał certyfikat jakości UL Solutions, światowej firmy zajmującej się bezpieczeństwem urządzeń.

Samsung oficjalnie przedstawił też znak towarowy UDR (Ultra Dynamic Range), który po raz pierwszy pojawił się w przeciekach w czerwcu 2022, gdy producent dokonał jego rejestracji. Wtedy jednak nie było w pełni jasne, do czego się odnosi. Na CES nowy ekran zaprezentowany został pod nazwą UDR 2000, co sugeruje też, że jest to przedstawiciel większej, planowanej na przyszłość rodziny.

Tak wysoki poziom luminancji to wśród producentów smartfonów z Androidem nowość. Podobną, szczytową jasność 2000 nitów oferują iPhone’y 14, które wykorzystują zresztą matryce Samsunga, natomiast Samsung dotąd oferował maksymalnie 1750 nitów w Galaxy S22 Ultra. We flagowcach innych marek szczytowa jasność sięga na ogół 1300 nitów.

Koreański producent nie zdradził, w jakim smartfonie znajdzie się ekran UDR 2000, jednak wiele wskazuje na to, że będzie nim Galaxy S23 Ultra.

Po co w ogóle taj wysoki poziom jasności w smartfonie? Wysoką czytelność w słońcu zapewnia już połowa tej wartości, więc ta kwestia nie ma już znaczenia. Chodzi przede wszystkim o wierne wyświetlanie treści w standardach HDR. Wysoka luminancja zapewni lepsze odwzorowanie obrazu o bardzo wysokim zakresie dynamiki, co sprawdzi się zwłaszcza podczas oglądania filmów.

Na targach Samsung zademonstrował możliwości UDR 2000, porównując obraz z kosmicznym rozbłyskiem słońca do standardowego ekranu. Różnica jest dość wyraźna.

Źródło zdjęć: Mydrivers

Źródło tekstu: Mydrivers, Phone Arena