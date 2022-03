iPhone 14 Pro na nowych renderach [wideo]

Apple za kilka miesięcy zaprezentuje swoje nowe flagowe smartfony. Wśród nich będzie iPhone 14 Pro z przeprojektowaną konstrukcją ekranu, który ma być pozbawiony wcięcia na rzecz znacznie mniejszych otworów w panelu.

Jeśli firma Apple będzie wciąż wierna swojej dotychczasowej tradycji, to już za niecałe pół roku oficjalnie poznamy cztery smartfony z serii iPhone 14. Urządzenia te zachowają ogólny wygląd swoich poprzedników, z wyjątkiem modelu iPhone 14 Max, który w pewnym sensie będzie następcą iPhone'a 13 mini. Ale i w tym przypadku główną różnicą będzie wielkość urządzenia.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, największe zmiany w wyglądzie mają zajść w przypadku nadchodzących modeli iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Apple ma w nich zrezygnować z wprowadzonego wraz z iPhonem X wcięciem na rzecz zgrabniejszych i zajmującym mniej miejsca otworów w wyświetlaczu. Na bardziej rewolucyjną zmianę musimy poczekać przynajmniej do serii iPhone 15, gdzie być może trafi podekranowy czytnik linii papilarnych.

Wróćmy jednak do iPhone'a 14 Pro. To urządzenie znacznie bardziej ma się zmienić w środku. Na przykład z tyłu wciąż zobaczymy obiektywy trzech aparatów fotograficznych, ale te mają się wyraźnie zmienić w stosunku do tego, co mamy obecnie. Według różnych źródeł, główny aparat fotograficzny będzie miał rozdzielczość nie 12 Mpix, jak do tej pory, ale aż 48 Mpix. W porównaniu ze smartfonami z Androidem to niewiele, ale jak na iPhone'a to bardzo dużo. Możliwe też, że nowy aparat pozwoli na nagrywanie filmów 8K, co również będzie nowością w smartfonach Apple'a.

Jeśli chodzi o pozostałe aparaty, to prawdopodobnie nadal będą to 12-megapikselowe jednostki z obiektywami ultraszerokokątnym i teleobiektywem. Być może w przyszłym roku zostanie tam wykorzystany teleobiektyw peryskopowy, ale na to musimy jeszcze poczekać. Aparatem w "czternastce" będzie można zrobić też zdjęcie makro z odległości 2 cm. Nie zabraknie też oczywiście trybu nocnego, który będzie dostępny dla każdego z trzech tylnych aparatów.

Wewnątrz obudowy ma pracować nowy chipset Apple A16 Bionic, a zainstalowanym fabrycznie systemem będzie iOS 16. Wśród nowości być może znajdzie się funkcja Always-On, która jest już w wielu smartfonach z Androidem. Oczekuje się, że Apple zwiększy również szybkość ładowania akumulatora w nowym iPhonie, być może z mocą do 30 W. Taka ładowarka jest podobno w przygotowaniu przez amerykańskiego giganta. Będzie też ładowanie bezprzewodowe MagSafe.

iPhone 14 Pro na renderach 360 stopni

Niedawno widzieliśmy rednery CAD nowych iPhone'ów, a teraz przyszedł czas na bardziej realny wygląd tego sprzętu. Nowe rendery iPhone'a 14 Pro zostały przygotowane przez grafika Parveza Khana (Technizo Concept) i opublikowane w serwisie LetsGoDigital.

