Będzie nowy iPhone. Pojawi się szybciej niż myślisz

Apple szykuje iPhone'a 14 w nowej wersji kolorystycznej. Wariant "Canary Yellow" może zostać zaprezentowany już za kilka dni.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że premiery nowych iPhone'ów mają miejsce jesienią. Tymczasem wygląda na to, że na kolejny nowy produkt giganta z Cupertino nie będziemy musieli czekać tak długo. No dobra, może nie tyle "nowy produkt", co "nową wersję istniejącego produktu", ale z czegoś trzeba się cieszyć.

iPhone 14 w nowym kolorze

Według jednego z postów w serwisie Weibo, Apple wprowadzi niebawem do sprzedaży nową wersję kolorystyczną iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus. Według źródła przecieku będzie się ona nazywała "Canary Yellow", a więc będziemy mieli do czynienia z odcieniem żółci.

Oczywiście mając na uwadze charakter źródła, warto do opisywanej informacji podejść z pewnym dystansem. Nie zmienia to natomiast faktu, że jak na plotkę wydaje się ona całkiem prawdopodobna. Nie tylko autor posta ma na koncie kilka innych, sprawdzonych przecieków na temat nowych produktów Apple, ale także pokrywałoby się to z dotychczasową praktyką giganta z Cupertino.

Warto przypomnieć, że 8 marca 2022 roku zadebiutował iPhone 13 w kolorze zielonym (czyli tym najładniejszym 😉). To by sugerowało, że żółtego iPhone'a 14 zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Tymczasem jak donosi serwis MacRumors, na przyszły tydzień Apple zapowiedziało tajemniczy briefing produktowy. Co za zbieg okoliczności, prawda?

Wszystko wskazuje na to, że tajemnica żółtego iPhone'a wyjaśni się nie dalej jak za kilka dni. Być może przy tej okazji zobaczymy też nową wersję iPhone'a 14 Pro? Oryginalny przeciek milczy na ten temat, ale wydaje się to dość prawdopodobne. W każdym razie ze swojej strony mocno trzymamy kciuki.

