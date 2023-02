iPhone SE nie umarł. Apple poszło po rozum do głowy

Na początku rok dowiedzieliśmy się, że Apple planuje uśmiercić popularną serię iPhone SE. Powodem miał być wyższy koszt produkcji planowanego na przyszły rok modelu, który stawiał pod znakiem zapytania opłacalność całego przedsięwzięcia.

Jak się jednak okazuje, jest jeszcze dla budżetowej serii nadzieja. Według Ming-Chi Kuo, znanego analityka, specjalizującego się w przewidywaniu działań Apple, gigant z Cupertino ostatecznie nie zrezygnuje z iPhone'a SE 4. Ostatecznie jednak telefon przybierze nieco inną formę, niż sugerowały to wcześniejsze plotki.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg