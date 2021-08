iPhone 13 nagra jeszcze lepsze filmy

Już w przyszłym miesiącu powinniśmy zobaczyć premierę tegorocznych iPhone'ów. Firma Apple prawdopodobnie znowu wyda cztery urządzenia, które będą pod wieloma względami podobne do ich poprzedników. Wśród nowości jest wymieniane między innymi wideo portretowe oraz nowy format nagrywania filmów.

Zgodnie z najnowszą publikacją w serwisie Bloomberg, firma Apple wprowadzi w nadchodzących iPhone'ach nowe funkcje skupione wokół aparatów fotograficznych oraz możliwości wideo. Jedną z nich ma być tryb portretowy dostępny przy nagrywaniu filmów, dzięki czemu otrzymają one rozmyte tło (efekt bokeh). Funkcja ta jest wciąż w fazie rozwoju i może nosić nazwę Cinematic Video. Tryb portretowy kilka lat temu trafił do zdjęć, które może robić iPhone.

iPhone 13 ma przynieść również natywną obsługę filmowania w formacie ProRes, który zapewni znacznie wyższą jakość nagrań. Dzięki temu użytkownik będzie miał lepszą kontrolę nad kolorami, balansem bieli, ekspozycją i zakresem dynamiki w swoich filmach.

Trzecią nowością, nad którą pracuje Apple, są nowe style w aplikacji aparatu. Pozwolą one użytkownikom zmieniać niektóre aspekty swoich zdjęć, takie jak ustawienie kolorów w cieplejszej lub zimniejszej tonacji przy jednoczesnym zachowaniu neutralności bieli. Filtry te będą się różnić od swoich standardowych odpowiedników, ponieważ będą miały zastosowanie do obiektów i osób, a nie do całych zdjęć.

Tegoroczne iPhone'y, jak wynika z dotychczasowych doniesień, będą napędzane nowym, szybszym procesorem A15. Do tego mniejsze wcięcie w wyświetlaczu, który w modelach Pro będzie odświeżał obraz ze zwiększoną częstotliwością. Będą też pojemniejsze akumulatory, co powinno się przełożyć na dłuższy czas pracy nowych urządzeń.

