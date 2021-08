Bateria w Apple iPhone 13 pozytywnie zaskoczy

Najnowsze przecieki dotyczące iPhone'ów 13 przynoszą dobre wieści dotyczące pojemności akumulatorów. Bateria pozwoli wreszcie na więcej - pęka kolejna granica pojemności u amerykańskiego producenta.

iPhone 13 z baterią 5000 mAh? Jeszcze nie, ale...

Podczas gdy w świecie Androida powoli standardem staje się pojemność 5000 mAh, u Apple'a przez lata wartością nie do pokonania było 4000 mAh. Już było blisko w Apple iPhone 11 Pro Max (3969 mAh), gdy jednak przyszła era 12-stek, 12 Pro Max otrzymał akumulator zaledwie 3687 mAh. Nowszy proces technologiczny procesorów (5 nm) w znacznej mierze zniwelował skutki mniejszej pojemności baterii, ale niedosyt pozostał.

I wreszcie - Apple iPhone 13 Pro Max pokona tę psychologiczną granicę. Dostaniemy 4352 mAh, co stanowi 18% skok pojemności względem modelu poprzedniej generacji. Wraz z nadchodzącym chipsetem Apple A15 Bionic, który redukować ma zużycie energii o 15-20%, użytkowników nowego Pro Maxa czekać może odczuwalnie dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Apple iPhone 13, 13 Pro i 13 mini też z większymi akumulatorami

iPhone 13 i iPhone 13 Pro czeka 10% wzrost pojemności akumulatorów do 3095 mAh. Mniej, bo tylko dodatkowe 8% udało się natomiast upchać w Apple iPhone 13 mini, który według doniesień otrzymać ma akumulator 2406 mAh zamiast 2227 mAh.

Chociaż większe pojemności akumulatorów i mniej energożerny chipset wydają się celować przede wszystkim w dłuższy czas pracy nowych iPhone'ów, przyczyny mogą być zgoła inne. Jeśli potwierdzą się przecieki, Apple planuje zaoferować swoim klientom adaptacyjne odświeżanie ekranu do 120 Hz i funkcję Always On Display - stale wyświetlającą najważniejsze informacje na ekranie zablokowanego telefonu. Obie technologie w świecie Androida pożerają bardzo dużo energii i to właśnie remedium na ten apetyt mogą być nowe baterie.

Zobacz: iPhone 13 w wersji dla bogaczy będzie pachnieć... rumiankiem

Zobacz: iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max dostaną ekrany AMOLED 120 Hz Samsunga

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: PhoneArena, wł