iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max dostaną ekrany AMOLED 120 Hz Samsunga

O tym, że iPhone’y z nowej serii otrzymają ekrany AMOLED, mówi się już od kilku miesięcy. Teraz z Korei napłynęły nowe doniesienia na ten temat, dostarczające więcej szczegółów.

O tym, że telefony Apple otrzymają ekrany AMOLED, donosiły już na początku stycznia koreańskie źródła, które jako dostawcę paneli wskazywało Samsunga. Nowy raport z Korei potwierdza te informacje.

Zobacz: iPhone 13 Pro będzie miał ulepszony aparat oraz nowy wyświetlacz

Jak donosi serwis The Elec, matryce AMOLED otrzymają tylko iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max. Ekrany w technologii Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LPTO) zaoferują odświeżanie 120 Hz, a ich jedynym dostawcą w tych modelach będzie firma Samsung Display. Wcześniej pojawiały się sprzeczne informacje na ten temat, a jako drugi dostawca wymieniana była też firma LG. Wykorzystanie technologii LPTO zapewnia większe oszczędzanie energii, rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w ekranach 120 Hz, które mogą pracować w najwyższej częstotliwości bez nadmiernego obciążania baterii.

Na tym jednak nie koniec – inny oddział koreańskiej firmy, Samsung Electro-Mechanics, będzie produkował do nowych telefonów Apple’a sztywno-elastyczne płytki obwodów drukowanych (RFPCB), które służą do łączenia paneli OLED z płytą główną telefonu. Cechą charakterystyczną obwodów RFPCB jest to, że są sztywne, ale na etapie montażu mogą być wyginane, co pozwala na większą swobodę projektowania telefonu, na przykład z mniejszymi ramkami. Zapewniają także szybsze przewodzenie sygnałów elektrycznych. Obwody RFPCB są przy tym droższe niż stosowane zazwyczaj FPCB.

Według szacunków z rynku koreańskiego Samsung dostarczy w tym roku 110 milionów paneli dla iPhone’ów. Niżej pozycjonowane modele Apple otrzymają z kolei panele LG Display (50 mln) i BOE (9 mln).

Zobacz: iPhone 13 Mini na na pierwszym zdjęciu - szykują się zmiany

Zobacz: iPhone 13 będzie miał mniejsze wcięcie w ekranie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: The Elec, GSM Arena, Gizmochina