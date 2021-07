iPhone 13 może dostać funkcję, którą konkurencja ma od wielu lat

Apple może zaimplementować w nadchodzących smartfonach z serii iPhone 13 funkcję, która od wielu lat jest dostępna w wybranych urządzeniach z Androidem. Ba... Miały ją telefony z Symbianem 20 lat temu.

Firma Apple potrafi od czasu do czasu zaskoczyć innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich smartfonach, ale wiele funkcji implementuje tam z dużym opóźnieniem w stosunku do konkurencji z Androidem. Dotyczy to również funkcji "ekran zawsze włączony" (always on display, AOD), którą znają użytkownicy wielu smartfonów takich marek, jak choćby Google, Samsung czy Sony. Co ciekawe, początki tej funkcji sięgają roku 2000 i telefonów z Symbianem. Nie jest to więc nic nowego.

Dla przypomnienia, funkcja always on display umożliwia pokazywanie na wygaszonym ekranie takich informacji, jak godzina, data czy powiadomienia. Najlepiej się sprawdza w przypadku wyświetlaczy OLED / AMOLED, gdzie mogą świecić pojedyncze piksele, a więc zużycie energii jest przy tym względnie małe. Z podobną funkcją mogli się jednak spotkać także użytkownicy niektórych smartfonów z ekranami LCD, na przykład marki Motorola (przykład na zdjęciu poniżej).

Motorola Moto G6 Plus

Nie jest jasne, dlaczego firma Apple nie wdrożyła wcześniej technologii AOD w swoich smartfonach. Prawdopodobnie było to spowodowane obawami o zwiększone zużycie energii, której iPhone'y nigdy nie miały szczególnie dużo. Może się to jednak zmienić w serii iPhone 13, ponieważ - zgodnie z ostatnimi doniesieniami - mają do nich trafić panele LTPO Samsunga, cechujące się niższym zużyciem energii. Będą one mogły odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz, jednak informacje na wygaszonym ekranie będą mogły się wyświetlać z odświeżaniem dużo niższym, nawet rzędu 1 Hz. To oczywiście przełoży się na wyraźnie mniejsze zużycie energii.

