Samsung Exynos W920 zaprezentowany. Ten chipset napędzi zegarki Galaxy Watch4

Samsung oficjalnie zaprezentował nowy chipset Exynos W920, wykonany w technologii 5 nm. Układ ten znajdzie się w nowych inteligentnych zegarkach koreańskiego producenta, które ujrzą światło dzienne już jutro.

Zaprezentowany dzisiaj (10 sierpnia 2021 roku) chipset Exynos W920 będzie napędzać nadchodzące smartwatche Samsunga z serii Galaxy Watch4. Ich oficjalna premiera odbędzie się 11 sierpnia tego roku, czyli już jutro. To pierwszy nowy układ SoC do smartwatchy Koreańczyków od czasu prezentacji oryginalnego zegarka Galaxy Watch.

Wyjątkowość Exynosa W920 ma polegać na tym, ze będzie to zaledwie trzeci chipset zdolny współpracować z systemem Wear OS 3.0. Oprogramowanie to, w połączeniu z interfejsem One UI Watch, zastąpi na zegarkach Samsunga stosowany wcześniej system Tizen. W920 w litografii 5 nm to także ogromny postęp w stosunku do układu Qualcomm Snapdragon Wear 3100, wykonanego w technologii 28 nm, który napędza większość smartwatchy z Wear OS. Exynos W920 ma być również wydajniejszy od Snapdragona Wear 4100 Plus, produkowanego w procesie litograficznym 12 nm.

Jak podaje Samsung, wzrost wydajności nowego chipsetu względem Exynosa 9110, zastosowanego między innymi w zegarku Galaxy Watch3, wynosi około 20%. Znacznie lepsza powinna za to być wydajność układu graficznego. Elementem Exynosa W920 ma być między innymi rdzeń Cortex M55 o niskim poborze energii, który będzie odpowiadać wyłącznie za obsługę funkcji Always-On Display w Galaxy Watch4. Dzięki temu korzystanie z niej nie powinno bardzo skrócić czasu pracy zegarka.

Nowy układ Samsunga do zegarków jest wyposażony w modem 4G LTE oraz globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS). Ten ostatni posłuży do śledzenia prędkości, odległości i wysokości podczas aktywności na świeżym powietrzu.

A jak to wszystko będzie działać w realnym produkcie, dowiemy się gdy zegarki Galaxy Watch4 trafią na rynek.

