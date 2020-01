iPhone 12 obsłuży całe spektrum 5G, w tym sub-6 GHz i mmWawe

Jesteśmy pewni, że iPhone 12 i jego rodzeństwo będzie współpracować z siecią w standardzie 5G. Na jakich częstotliwościach? Nowe analizy sugerują, że na wszystkich. Powstaną modele zdolne pracować na falach milimetrowych (mmWave) i sub-6 GHz.

Spodziewamy się, że w marcu Apple pokaże nam iPhone'a 9, czyli duchowego spadkobiercę iPhone'a SE, a we wrześniu 4 nowe iPhone'y 12. Notatka dla inwestorów, pozyskana z godnego zaufania źródła przez analityka Minga-Chi Kuo, zdradza nowe szczegóły łączności 5G.

iPhone'y 12 dostaną modem 5G, a według Kuo będą podzielone na dwie grupy. Zależnie od rynku, będą dostępne modele pracujące tylko w zakresie sub-6 GHz (zakresy częstotliwości poniżej 6 GHz) lub mogące korzystać również z fal milimetrowych (mmWave), mających długość od 10 do 1 mm (częstotliwości od 30 do 300 GHz). Kuo nie wspomina o modelu modemu, ale przypuszczamy, że będzie to Qualcomm Snapdragon X55.

Czym się różni 5G sub-6 GHz od mmWav?

Częstotliwości sub-6 GHz są nam bliższe. Działają w nich między innymi sieci WiFi 2,4 i 5 GHz, Bluetooth i używane obecnie sieci LTE (w Polsce są to pasma z zakresu od 800 MHz do 2,6 GHz). Sieć w standardzie 5G działająca na falach poniżej 6 GHz będzie miała prędkości i zasięg przybliżone do LTE, ale zagwarantuje nam zauważalnie mniejsze opóźnienia w komunikacji.

Fale milimetrowe wykorzystywane są obecnie między innymi przez radary i łączność satelitarną. Zastosowane do komunikacji w standardzie 5G zapewnią imponująco wysoką przepustowość łączy. Zapłacimy za to zasięgiem – fale milimetrowe bardzo kiepsko penetrują ściany budynków i inne przeszkody.

Fale milimetrowe wykorzystuje między innymi amerykański Verizon w sieci na Brooklynie. Jest więc pewne, że iPhone działający na częstotliwościach mmWave będzie dostępny w USA. Kuo twierdzi, że te modele trafią też do Kanady, Japonii, Korei i Wielkiej Brytanii. W krajach, gdzie 5G jest rzadkością, oprogramowanie miałoby zablokować korzystanie z 5G.

iPhone'y z 5G na falach milimetrowych mają być gotowe pod koniec bieżącego roku – tak przynajmniej twierdzi Kuo. Badania nad modułem 5G pracującym także na falach milimetrowych posuwają się podobno zgodnie z planem i Apple zdąży zamknąć projekt do września.

Nie jest to jednak popularna opinia. Inni inwestorzy spodziewają się, że tylko dwa z czterech iPhone'ów będą łączyć się z 5G na falach milimetrowych. Te modele mogą zostać opóźnione nawet do stycznia 2021 roku, jeśli Apple zdecyduje się opracować własne anteny.

Źródło tekstu: AppleInsider