Apple chce, by wszystkie nowe iPhone'y powstawały ze starych

​ ​ Apple coraz śmielej zmierza w kierunku tego, by każdy wyprodukowany iPhone był złożony z części starych. Firma jest jednak w swoim optymizmie odosobniona.

W 2018 roku Apple zaprezentował robota Daisy. Powstał on zresztą na bazie innego robota - Liama. Zadaniem tego specyficznego pracownika firmy jest odzyskiwanie materiałów ze zwróconych iPhone'ów. Daisy działa w fabryce w Austin i potrafi w ciągu godziny wydobyć 14 różnych cennych składników z 200 różnych telefonów.

W tamtym roku do Apple'a wróciło 9 milionów urządzeń. Aż 7,8 mln zostało potem odnowionych. reszta trafiła właśnie do Daisy. Apple chce produkować nowe telefony z części starych. Sceptycznie do tego pomysłu nastawiona jest jednak reszta branży. Kyle Wiens - założyciel iFixit - twierdzi na przykład, że o wiele lepiej dla środowiska i o wiele bardziej realnym rozwiązaniem byłoby ułatwienia naprawiania iPhone'ów.

Zobacz Apple pozwoli wygrawerować emoji na etui Apple AirPods

Źródło tekstu: phonearena, wł