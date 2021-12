Huawei P50 Pocket – nowe szczegóły o rozkładanym smartfonie

Za kilka dni odbędzie się premiera rozkładanego, klapkowego telefonu Huawei P50 Pocket. Urządzenie już wcześniej znane było z wyglądu, teraz poznaliśmy jego wnętrze.

Premiera modelu Huawei P50 Pocket, zaplanowana na 23 grudnia, jest już od paru dni zapowiadana przez producenta, a dzięki kolejnym przeciekom, znamy dokładny wygląd telefonu. Urządzenie w stylu Galaxy Z Flip po złożeniu ma kwadratowy, poręczny kształt, a na obudowie uwagę zwraca okrągły wyświetlacz oraz spora wyspa aparatów.

Zobacz: Huawei P50 Pocket lśni na złoto. Tak wygląda, premiera za tydzień

Wiemy już, że zewnętrzny ekran ma średnicę jeden cal. Natomiast główny ekran po otwarciu klapki ma aż 6,85 cala, więc zapewni użytkownikowi bardzo duży komfort pracy.

Jeżeli chodzi o sekcję fotograficzną, to znajdą się tam trzy aparaty – główny to matryca Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix, towarzyszy mu szerokokątny aparat 13 Mpix oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem, pozwalający uzyskać zoom optyczny 3x. Tajemnicą pozostaje jeszcze przedni aparat do selfie.

Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia, że Huawei P50 Pocket będzie smartfonem bez 5G. Jego sercem ostatecznie ma być Kirin 9000 z modemem 4G, a nie Snapdragon 888 4G, co pojawiało się we wcześniejszych spekulacjach.

Huawei P50 Pocket otrzyma akumulator aż 4100 mAh, a więc spory w porównaniu do konkurencyjnego telefonu Galaxy Z Flip3, który ma baterię tylko 3300 mAh. Czas pracy urządzenia Huawei powinien być więc całkiem dobry, a dodatkowym atutem będzie szybkie ładowanie 66 W.

Zagadką wciąż jest cena, ale w zapowiedziach ponownie pojawia się odniesienie do Galaxy Z Flip3 – w porównaniu klapkowca Samsunga (w Polsce 4799 zł) model Huawei ma być tańszy. To może być jeden ze sposobów na odzyskanie traconych użytkowników chińskiej firmy. Galaxy Z Flip3 okazał się w niektórych krajach wielkim sukcesem, tańszy Huawei P50 Pocket mógłby więc trochę uszczknąć z jego sławy, nawet bez usług Google’a.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3 5G: rozkładany smartfon jeszcze bliżej ideału

Zobacz: Honor Magic Fold – rozkładany flagowiec może nadejść już w styczniu

