Huawei Mate Xs 2 nadchodzi. Premiera składaka już za kilka dni

Huawei ogłosił w serwisie Weibo.com, że 28 kwietnia tego roku poznamy kolejny składany smartfon tego producenta. Model Mate Xs 2 ma mieć konstrukcję podobną do swojego poprzednika sprzed dwóch lat, którego elastyczny wyświetlacz znajduje się na zewnątrz obudowy po jej złożeniu.

Samsung to największy producent składanych smartfonów na świecie, ale tego typu urządzenia w swoim portfolio mają również inne firmy. Jedną z nich jest chiński Huawei, który właśnie zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, a dokładnie 28 kwietnia 2022 roku, odbędzie się prezentacja smartfonu Mate Xs 2.

Nadchodzący składak ma być następcą zaprezentowanego dwa lata temu modelu Mate Xs, od którego ma zapożyczyć ogólną koncepcję elastycznego ekranu, który owija się wokół rozkładanej obudowy. Jest to odwrotne podejście do tego, co mamy choćby w Samsungu Galaxy Z Fold3.

Na temat smartfonu Huawei Mate Xs 2 wiemy na razie niewiele. Można się spodziewać, że producent wprowadzi w nim ulepszone zawiasy, a także poprawi kilka innych rzeczy, które stanowiły wady jego poprzednika. Według niektórych źródeł urządzenie będzie napędzane chipsetem Kirin 9000 i będzie pracować pod kontrolą oprogramowania Harmony OS. O ile to drugie jest w zasadzie pewne (przynajmniej na rynku chińskim), to informację o procesorze należy traktować jako plotkę. Pod dużym znakiem zapytania stoi to, czy nowy składak Huawei pozwoli na korzystanie z sieci 5G. MyFixGuide wspomina na przykład, że Mate Xs 2 może być wzmiankowanym niedawno urządzeniem Huawei 4G PAL-AL00.

Otwartym pozostaje też pytanie, czy Huawei Mate Xs 2 będzie dostępny poza Państwem Środka. Na odpowiedź musimy jeszcze trochę poczekać.

