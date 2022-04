OnePlus Ace zadebiutował z procesorem na MAX. Czekamy na OnePlus 10R

Po tygodniach zapowiedzi premiery doczekał się jeden z nieco kontrowersyjnych telefonów grupy BBK Electronics, czyli OnePlus Ace. Widać duże podobieństwo do Realme GT Neo3, a jakie są różnice?

Grupa BBK Electronics, do której należą marki Oppo, OnePlus czy Realme, często dzieli między nimi pewne rozwiązania, teraz jednak poszła drogą Xiaomi i wprowadza ten sam smartfon z drobnymi zmianami pod różnymi nazwami. OnePlus Ace to w zasadzie Realme GT Neo 3 w nieco innej obudowie. Na tym jeszcze nie koniec – ten sam telefon pod koniec kwietnia będzie miał swoją premierę jako OnePlus 10R. Kto wie, czy nie doczekamy się kolejnych wcieleń.

Zobacz: Realme GT Neo 3 – nowy smartfon premium w rozsądnej cenie

OnePlus Ace różni się od odpowiednika Realme detalami wykończenia obudowy, ma jednak identyczny rozmiary i moduł fotograficzny. Najważniejszą różnicą, zapowiadaną także dla modelu OnePlus 10R, jest wykorzystanie personalizowanego dla marki chipsetu Dimensity 8100-Max.

Wbrew temu, co sugerowały wcześniejsze spekulacje, Dimensity 8100-MAX nie jest podkręconą wersją układu bez wyróżnika MAX. Producent nie wyjaśnił niestety podczas premiery, czym się wyróżnia chipset, sugerując tylko zwiększone możliwości AI i gamingowe. Wszystkie źródła podają za to, że to ten sam układ 5 nm z rdzeniami 2,85 GHz, 2 GHz i grafiką Mali-G610. Być może personalizacja dotyczy dodatkowych funkcji chipsetu, zarządzanych programowo – czyli podkreślanej przez producenta funkcji HyperBoost.

Zobacz: Dimensity 8000-MAX 5G: Czip dla średniaków OPPO… i tylko dla nich?

Poza tym specyfikacja modelu OnePlus Ace nie budzi już wątpliwości. To smartfon z ekranem AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Pracę procesora wpiera pamięć RAM LPDDR5 do 12 GB, na zapis danych użytkownik otrzymuje do 512 GB pamięci UFS 3.1.

Sekcję fotograficzną tworzą z tyłu trzy aparaty: główny 50 Mpix (Sony IMX766, f/1,88), szerokokątny 8 Mpix (119°, f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Przedni aparat ma 16 Mpix.

Wszystko zasilane jest akumulatorem 4500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 150 W i zarządzane przez Androida 12 z nakładką producenta.

OnePlus Ace wchodzi do sprzedaży w Chinach w cenie od 2499 juanów, czyli około 1650 zł. Smartfon nie będzie dostępny na innych rynkach, gdzie jednak powinien pojawić się z kolei pod nazwą OnePlus 10R. Premiera tego wariantu ma się odbyć 28 kwietnia w Indiach, ale spodziewany jest też debiut na całym świecie.

Zobacz: OnePlus 10R 5G ze specjalną wersją układu MediaTeka. Będzie szybszy niż OnePlus 10 Pro?

Zobacz: Snapdragon 7 Gen 1 trafi do Oppo Reno8. Bieda-wersja OnePlus 10 Pro?

