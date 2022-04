Snapdragon 7 Gen 1 trafi do Oppo Reno8. Bieda-wersja OnePlus 10 Pro?

Tydzień temu w sieci pojawiły się doniesienia na temat nowego Snapdragona z serii 7. Choć jego nazwa wtedy jeszcze nie padła, można było się domyślać, że chodzi chipset Snapdragon 7 Gen 1. Teraz te spekulacje zaczynają się potwierdzać, równolegle z doniesieniami o najnowszym smartfonie Oppo.

Jak podaje znany z Weibo Digital Chat Station, Qualcomm faktycznie pracuje nad układem Snapdragon 7 Gen 1, a pierwszym telefonem, który zadebiutuje z nim na rynku, będzie Oppo Reno8.

Qualcomm już się przygotowuje do rozpoczęcia masowej produkcji tej jednostki, więc premiera nowego modelu Oppo również jest coraz bliżej.

O Oppo Reno8 zrobiło się ostatnio głośno za sprawą renderu, który ponoć ma przedstawiać ten smartfon. Z obrazka wynikało, że obudowa Reno8 będzie niemal wierną kopią OnePlus 10 Pro 5G. Co prawda Louis Li, szef chińskiego oddziału OnePlus, stwierdził, że ten konkretny render jest fejkiem (to prawdopodobnie przeróbka zdjęcia OnePlus 10 Pro), jednak nie oznacza to, że Oppo nie zamierza wykorzystać tego wzornictwa w sposób sugerowany na obrazku.

Z kolejnych doniesień wynika, że Oppo Reno8 faktycznie może być pod względem wyglądu klonem OnePlusa, stanowiąc zarazem jego okrojoną wersję. Digital Chat Station podał dziś prawdopodobną konfigurację Reno8.

Reno8 będzie więc wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. W szkło wtopiony zostanie czytnik linii papilarnych. Snapdragonowi 7 Gen 1 w szybkiej pracy pomoże pamięć RAM w standardzie LPDDR5 oraz wewnętrzna UFS 3.1. Sekcję fotograficzną stworzy układ aparatów 50 Mpix (Sony IMX766), 8 Mpix (szerokokątny) i 2 MPix (czujnik głębi lub makro). Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix. Za zasilanie ma odpowiadać akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 80 W, wszystkim zarządzać będzie Android 12 z ColorOS 12.

Jeżeli chodzi o Snapdragona 7 Gen 1, to ma to być chipset 4 nm z ośmioma rdzeniami w dwóch klastrach: czterech Cortex-A710 o taktowaniu do 2,36 GHz i czterech Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz. Za grafikę odpowiadać ma GPU Adreno 662.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: wł., Weibo