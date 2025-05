Chcą rozpoznawać ludzi na ulicy za pomocą okularów. Koniec prywatności

"Super sensing" – fajne dla użytkownika, przerażające dla przechodniów

Rozpoznawanie twarzy ma być częścią większego pakietu funkcji, określanego wewnętrznie jako „super sensing”. Oprogramowanie to pozwoli okularom skanować twarze napotkanych osób i identyfikować je po imieniu, bazując na danych dostępnych w sieci . Dodatkowo, AI będzie mogło przypominać użytkownikowi o codziennych sprawach, takich jak zabranie kluczy czy zrobienie zakupów wracając do domu.

Adapter zasilania VANTRUE do Vantrue N4

Adapter zasilania VANTRUE do Vantrue N4

Nie włączymy tego domyślnie, ale nie zabronimy użytkownikom

Jest to o tyle kontrowersyjne, że do tej pory okulary Mety sygnalizowały robienie zdjęć i nagrywanie wideo niemożliwą do wyłączenia diodą. Jeśli firma nie zdecyduje się na podobny mechanizm w przypadku rozpoznawania twarzy, może skończyć się zakazami korzystania z okularów w wielu krajach.