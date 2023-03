Huawei Mate X3 ujawnia swoją specyfikację przed premierą

Jeszcze w tym tygodniu firma Huawei ma oficjalnie zaprezentować składany smartfon Mate X3. Przed premierą poznaliśmy część specyfikacji nadchodzącego urządzenia.

Huawei Mate X3 to nowy składany smartfon tej chińskiej marki, bezpośredni następca modelu Mate X2. Oficjalna prezentacja tego urządzenia ma nastąpić już za 2 dni, 23 marca 2023 roku. Nowy "składak" ma towarzyszyć odsłanianych tego dnia smartfonów z serii Huawei P60.

Zanim to jednak nastąpi, możemy spojrzeć na najnowsze nieoficjalne doniesienia dotyczące specyfikacji smartfonu Huawei Mate X3. Będzie to kolejny przedstawiciel linii składanych urządzeń, które nawiązują do rodziny Galaxy Z Fold Samsunga. Mają one duży, zginany wyświetlacz składany do środka oraz dodatkowy ekran okładki.

W przypadku nadchodzącego smartfonu firmy Huawei, ten wewnętrzny wyświetlacz ma mieć przekątną 7,8 cala, rozdzielczość 2200 x 2480 pikseli oraz częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Z kolei ekran okładki to panel OLED o przekątnej 6,45 cala i rozdzielczości 1160 x 2700 pikseli.

Główny aparat smartfonu ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX766), laserowy autofocus i optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszyć mu mają trzy dodatkowe aparaty: ultraszerokokątny 16 Mpix, oraz teleobiektywy z powiększeniem optycznym 3X (12 Mpix) i 10X (8 Mpix). Wszystkie trzy aparaty mają autofocus, a teleobiektywy dodatkowo OIS. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Wewnątrz obudowy ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 12 GB RAM-u i do 512 GB pamięci masowej (UFS 4.0). Do tego bateria o pojemności 4800 mAh z bezprzewodowym ładowaniem, certyfikat IPX8 oraz nowy zawias. Na łączność 5G raczej nie możemy liczyć, podobnie jak na usługi Google Mobile Services.

Weryfikacja powyższych informacji nastąpi w najbliższy czwartek, 23 marca.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: weibo.com, pricebaba.com