Huawei szykuje premierę smartfonów P60 oraz Mate X3

Już w przyszłym tygodniu ma się odbyć oficjalna premiera nowych smartfonów firmy Huawei. Chiński producent może pokazać też nowe zegarki oraz tablet.

Huawei oficjalnie zapowiedział premierę swoich nowych produktów, choć nie wskazał jednoznacznie, co to będzie. Odpowiedź na to pytanie pojawiła się między innymi na Twitterze, gdzie użytkownik @RODENT950 wymienił między innymi trzy smartfony z serii P60, nowy składany smartfon Mate X3, a także inteligentne zegarki zegarki z Watch 4. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2023 roku w Chinach.

Seria Huawei P60

Wśród nowych smartfonów ma być Huawei P60 Pro. Z dotychczasowych przecieków wynika, że urządzenie to ma mieć między innymi 6,6-calowy wyświetlacz OLED 2K, potężny zestaw fotograficzny z tyłu (50 Mpix + 50 Mpix + 64 Mpix) oraz Snapdragona 8 Gen 2. To wszystko ma być zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym oraz pracować pod kontrolą systemu Harmony OS 3.0. Na usługi Google'a czy łączność 5G ponownie nie ma co liczyć.

Najnowsze doniesienia sugerują, że Huawei może zastosować w swoim nowym flagowcu coś na kształt Dynamic Island. To rozwiązanie znane z iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a14 Pro Max, gdzie zamiast dużego wcięcia w ekranie są dwa otwory połączone paskiem na ekranie o zmiennej szerokości i zawartości. Potwierdzać ma to szkic opublikowany na Weibo.com (poniżej).

Oczywiście wszystkie powyższe informacje na temat specyfikacji smartfonu Huawei P60 Pro należy traktować jako plotkę. Rzeczywiste wyposażenie urządzenia może być inne.

Składany Huawei Mate X3

O nowym "składaku" firmy Huawei wiemy niewiele. Następca modelu Mate X2 ma mieć podobną konstrukcję z dwoma wyświetlaczami. Oczekuje się, że urządzenie będzie miało pojemniejszy akumulator (prawdopodobnie 4800 mAh) z szybkim ładowaniem, potrójny aparat z tyłu, a być może również możliwość skorzystania z łączności satelitarnej. Więcej powinniśmy wiedzieć już w przyszłym tygodniu, gdy to urządzenie powinno zostać zaprezentowane w Chinach.

