Vivo X90 Pro debiutuje w Polsce z prezentami na start

Vivo wprowadza na polski rynek swój flagowy smartfon, model X90 Pro. Urządzenie powstało przy współpracy z markę Zeiss i w promocji na start towarzyszą mu dwa użyteczne prezenty.

Vivo X90 Pro jest nowoczesnym urządzeniem pozwalający entuzjastom fotografii mobilnej rozwijać swoją artystyczną pasję. Zaprojektowany został wspólnie z marką Zeiss i ma na wyposażeniu największą jak dotąd, 1–calową matrycę głównego aparat fotograficznego. Daje to ogromne możliwości podczas fotografowania.

Z dumą prezentujemy w Polsce nasz flagowy model Vivo X90 Pro, który gwarantuje użytkownikom osiągnięcie znakomitych rezultatów podczas fotografowania. Dzięki współpracy z Zeiss byliśmy w stanie wyposażyć nowy model vivo w szereg nowatorskich rozwiązań, mających ogromny wypływ na jakość obrazu. Jego poprzednik został niezwykle doceniony na rynku polskim i europejskim oraz uznany przez kluczowe media za jedno z najlepszych urządzeń do fotografii mobilnej, a także okrzyknięty mianem Flagowca Roku 2022. Jesteśmy przekonani, że w tym roku stanie się podobnie i X90 Pro również spotka się z ciepłym przyjęciem.

– powiedział Michał Opłocki, Senior Go-To-Market Manager, Vivo

Fotograficzny arsenał nowego smartfonu marki Vivo to również aparat portretowy z matrycą Sony IMX758 o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparat ultraszerokokątmy o rozdzielczości 12 Mpix. Zamknięte jest to w pyło- i wodoodpornej obudowie (IP68), razem z napędzającym to wszystko układem MediaTek Dimensity 9200, 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci masowej. Vivo X90 Pro ma też 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli, akumulator o pojemności 4870 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym (120 W) i bezprzewodowym (50 W) oraz czuwający nad wszystkim system Android 13.

Dostępność, cena i promocja na start

Sprzedaż smartfonu Vivo X90 Pro rusza w Polsce 13 marca 2023 roku. Do wyboru jest jedna wersja kolorystyczna, z obudową wykonaną z wegańskiej skóry w kolorze czarnym. Urządzenie w sugerowanej cenie 5999 zł będzie można znaleźć w ofercie sieci handlowych Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.

W ramach promocji na start kupujący smartfon Vivo X90 Pro otrzymają w prezencie ładowarkę bezprzewodową o mocy 50 W oraz słuchawki TWS 2 ANC.

