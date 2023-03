Vivo prezentuje smartfony z serii V27. To coś dla miłośników selfie

Vivo V27, Vivo V27 Pro oraz Vivo V27e to najnowsze smartfony tej chińskiej marki, które właśnie zostały oficjalnie zaprezentowane. Wizualnie urządzenia te są do siebie bardzo podobne, a V27 i V27 Pro wręcz identyczne.

Vivo V27 i Vivo V27 Pro

Nowo zaprezentowane smartfony Vivo V27 i Vivo V27 Pro są niemal identyczne. Jedną z różnic jest napędzający je układ SoC, Mediatek Dimensity 7200 w podstawowym modelu oraz MediaTek Dimensity 8200 w Pro. Towarzyszy im 8 lub 12 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej.

Oba smartfony zostały wyposażone w 6,78-calowe wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix (z autofocusem). Główny aparat z tyłu również ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX667V, f/1.8, OIS) i do towarzystwa ma aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 2-megapikselowy aparat makro. Dodatkiem z tyłu jest pierścieniowa lampa błyskowa LED.

Nowe smartfony Vivo obsługują sieci 5G, oferują też łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem 66 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania Funtouch OS 13, bazującego na systemie Android 13.

Vivo V27e

Trzeci ze smartfonów, Vivo V27e, jest przeznaczony przede wszystkim dla regionów, gdzie 5G nie jest dostępne. Urządzenie obsługuje co najwyżej sieci LTE, na co pozwala zamontowany wewnątrz obudowy układ MediaTek Helio G99. Tylny panel smartfonu wygląda tak samo, jak w V27 i V27 Pro. Główny aparat ma tu jednak rozdzielczość 64 Mpix i do towarzystwa ma dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (makro i czujnik głębi). Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix i na stałe ustawioną ostrość.

Vivo V27e został wyposażony w 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ 120 Hz, a także 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Bateria, szybkość ładowania i zainstalowane oprogramowanie są podobne, jak w pozostałych modelach z serii.

Dostępność i cena

Vivo V27 oferowany jest w czterech wersjach kolorystycznych: Noble Black, Flowing Glow, Magic Blue i Emerald Green. Wariant 8/256 GB został wyceniony na 399 dolarów (1783 zł). Vivo V27 Pro można zamówić w kolorze Noble Black lub Magic Blue w cenie od 459 dolarów (2052 zł). Vivo V27e występuje w kolorach Glory Black, Lavender Purple oraz Lively Green i kosztuje od 289 dolarów (1292 zł).

