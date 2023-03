Nothing Phone (2): Carl Pei potwierdza kluczową cechę smartfonu

Carl Pei, założyciel firmy Nothing potwierdził, jaki układ SoC będzie odpowiadał za wydajne działanie nadchodzącego smartfonu marki. Urządzenie tym razem będzie flagowcem.

W Barcelonie odbywają się właśnie targi MWC 2023, podczas których producenci smartfonów (i nie tylko) pokazują to, co mają najlepszego. To również okazja dla niektórych, by pochwalić się nowościami. Firma Nothing też chciała mieć "swoje 5 minut", więc na dobre rozpoczęła kampanię informacyjną na temat swojego drugiego smartfonu, który w tym roku powinien ujrzeć światło dzienne.

Założyciel Nothing Carl Pei ogłosił, że Nothing Phone (2) pojawi się w trzecim kwartale 2023 roku. Podczas barcelońskich targów padła z jego ust również informacja, że wewnątrz obudowy nadchodzącego smartfonu będzie pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nowe urządzenie, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, będzie więc telefonem klasy wyższej. Nothing Phone (1) jest napędzany średniopółkowym Snapdragonem 778G+.

Oficjalnie nie powiedziano nic więcej na temat nowego smartfonu marki Nothing. Z wcześniejszych przecieków wiadomo, że urządzenie ma mieć 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Na wyposażeniu znajdzie się również wyświetlacz OLED 120 Hz oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Otwartym pozostaje pytanie, czy z tyłu ponownie znajdzie się przezroczysty panel oraz podświetlenie LED.

