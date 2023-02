Nothing Phone (2) naprawi błędy poprzednika. Znamy specyfikację

Nothing Phone (2) będzie pozycjonowany znacznie wyżej od swojego poprzednika. Poznaliśmy jego specyfikację.

Nothing Phone (1) to jeden z bardziej intrygujących smartfonów zeszłego roku. Nie da się natomiast ukryć, że był to projekt obarczony licznymi problemami wieku dziecięcego. Wiele jednak wskazuje na to, że jego następca okaże się znacznie bardziej interesującą propozycją.

Nothing Phone (2) - wyciekła specyfikacja

Do sieci trafiły pierwsze nieoficjalne informacje na temat specyfikacji Nothing Phone (2). Wynika z nich, że nowy smartfon ma być wyposażony w znacznie mocniejsze podzespoły od swojego poprzednika.

Przede wszystkim sercem urządzenia ma być układ z rodziny Qualcomm Snapdragon 8. Przeciek nie wskazuje dokładnego modelu procesora, aczkolwiek można raczej bezpiecznie zakładać, że będzie to albo Sapndragon 8 Gen 2, albo jego ulepszony wariant z plusem.

Dodatkowo na pokładzie ma się znaleźć 12 GB RAM, co najmniej 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

W roli wyświetlacza dostaniemy natomiast jednostkę AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. Niewykluczone, że będzie to panel LTPO, automatycznie dostosowujący częstotliwość odświeżania do wyświetlanej treści. Nie znamy natomiast przekątnej ekranu.

Nothing Phone (2) - kiedy premiera?

Premiera urządzenia miałaby się odbyć w III kwartale 2023. Niestety jeśli wszystkie powyższe informacje się potwierdzą, Nothing Phone (2) będzie smartfonem nie tylko bardziej wydajnym, ale i droższym od swojego poprzednika.

Dla przypomnienia, ceny Nothing Phone (1) w dniu premiery startowały od 2299 zł.

