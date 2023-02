Vivo X90 i X90 Pro zaprezentowane globalnie. Ten drugi trafi do Polski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, smartfony Vivo X90 oraz X90 Pro zostały globalnie zaprezentowane i wkrótce trafią do sprzedaży poza Chinami. Nie dotyczy to niestety topowego Vivo X90 Pro+, przynajmniej na razie.

Pod koniec 2022 roku w Chinach debiutowały smartfony z serii Vivo X90, a teraz przyszedł czas na ich globalną premierę. Osoby, które oczekiwały na topowy model, czyli Vivo X90 Pro+ ze Snapdragonem 8 Gen 2, muszą się obejść smakiem. Na globalny rynek trafi tylko podstawowy model oraz Vivo X90 Pro. Być może się to zmieni w przyszłości, ale pewności co do tego nie ma.

Vivo X90 Pro to smartfon napędzany układem MediaTek Dimensity 9200. Urządzenie zostało wyposażone w 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Wewnątrz obudowy odpornej na działanie pyłów i wody, zgodnie z normą IP68, znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 4870 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W.

Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.75, OIS) i towarzyszy mu aparat portretowy z zoomem optycznym 2X, również o rozdzielczości 50 Mpix, a także 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Zestaw fotograficzny w Pro+ jest bogatszy. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.

Dostępność i cena

Vivo nie podało jeszcze zbyt wielu informacji na temat dostępności i cen smartfonów z serii X90 na globalnych rynkach. Poznaliśmy tylko cenę Vivo X90 Pro w Malezji, wynoszącą 4999 ringgitów (około 5000 zł).

Vivo X90 będzie dostępny w kolorze czarnym i niebieskim w Hongkongu, na Tajwanie, w Indiach, Tajlandii i Malezji. Model Vivo X90 Pro w kolorze Legendary Black (czarnym) trafi do sprzedaży w Hongkongu, Tajwanie, Indiach, Tajlandii i Malezji w Azji, a także w Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

