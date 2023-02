Samsung Galaxy S23 jest droższy, ale nie dla Polaka. Policzyliśmy

Galaxy S23, jak większość urządzeń w ostatnim czasie, jest droższy od poprzednika. Statystyczny Polak jednak wcale nie popracuje na jego zakup dłużej. Policzyliśmy.

Nowe samsungi z serii Galaxy S23 niewątpliwie budzą emocje, choć typowo dla ostatnich premier nie tylko swymi możliwościami, ale także ceną. Patrząc na suche dane, nie ma co ukrywać, jest drożej niż przed rokiem. Pytanie, jak to się ma do siły nabywczej konsumentów w Polsce.

Co może niektórych zdziwić, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wcale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Wprost przeciwnie – patrząc na średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w skrajnych przypadkach nowość wypada nawet bardziej przystępnie. Nie są to wprawdzie powalające różnice, jednak mimo wszystko dostrzegalne.

Droższy telefon, ale statystycznie za wyższą pensję

Gdy debiutował w Polsce, podstawowy model Galaxy S22 (8/128 GB) kosztował 3999 zł, jego tegoroczny sukcesor to z kolei wydatek rzędu 4599 zł. W tym czasie jednak średnie wynagrodzenie, według GUS, wzrosło z około 4240 zł do 4865 zł netto.

Jak na ironię, cena zarówno jednego, jak i drugiego telefonu stanowi około 94,5 proc. aktualnej dla niego średniej krajowej. Rzecz jasna, to duże kwoty, za które wielu musi przeżyć przez cały miesiąc, a nie tylko kupić zabawkę. Tak czy inaczej, relacja względem zarobków pozostaje z grubsza niezmieniona.

Jeśli weźmiemy zaś pod uwagę wariant z pamięcią poszerzoną do 256 GB, to nieoczekiwanie nowy S23 wysuwa się wręcz na prowadzenie pod względem przystępności. Można wszak kupić go w promocji, chwilowo również za 4599 zł (cena regularna: 4799 zł). Dla kontrastu zeszłoroczny S21 256 GB w cenie 4199 zł konsumował niemalże całą średnią wypłatę, czyli tak, jak… analogiczny S23 bez promocji.

